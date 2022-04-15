Karabük'te "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu sahnelendi - Son Dakika

Karabük'te "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu sahne aldı.
100. Yıl Kültür Merkezi'nde, Bursa Devlet Tiyatrosunca gerçekleştirilen gösteriye sanatseverler ilgi gösterdi.
Ephraim Kishon'ın kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın çevirdiği oyunun sahneye aktarımını Ali Volkan Çetinkaya üstlendi.
Oyunda Juliet'i Ecehan Şarman Çetinkaya, Romeo'yu Ali Volkan Çetinkaya, William Shakespeare'i ise Nejat Orbay Sehlikoğlu canlandırdı.
Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu, Shakespeare'in ölümsüz eseri Romeo ve Juliet'in aşkını konu ediyor.
Gecenin sonunda oyuncuların performansı sanatseverler tarafından alkışlandı.
Kaynak: AA
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