Kartepe\'de \'Ormanın Kalbi\' oyunu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi\'nde izlendi

Kartepe Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Ormanın Kalbi" adlı müzikli çocuk tiyatrosu, minik izleyicilerle buluştu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, çocuklar ve aileleri tarafından izlendi. Oyunda, farklı amaçlarla yola çıkan Şapkacı, Kırmızı Başlıklı Kız ve Korsan Kız'ın yollarını kaybederek gizemli bir ormanda karşılaşmaları anlatıldı.

Ormanın neden sessiz olduğunu araştıran kahramanlar, bulundukları yerin ormanın kalbi olduğunu keşfetti. Korsan Kız ise uzun süredir aradığı gerçek hazinenin ormanın kendisi olduğunu anladı.

Müzik ve eğlenceli sahnelerin yer aldığı oyunda doğanın korunması, dostluk ve dayanışma konularında mesajlar verildi.