Kastamonu Üniversitesinde yapılan sanat galerisi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu Üniversitesinde yapılan sanat galerisi açılışa hazırlanıyor

30.04.2022 14:01
Kastamonu Üniversitesinde yapılan sanat galerisi açılışa hazırlanıyor

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin girişimleriyle oluşturulan sanat galerisi tamamlandı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin girişimleriyle oluşturulan sanat galerisi tamamlandı.

Fakülte tarafından kente sanat galerisi kazandırmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın onayının ardından başlatılan çalışma kapsamında Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi'nin giriş katında yeni bir sanat galerisi oluşturuldu.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır, AA muhabirine, Kastamonu ve üniversite için büyük eksiklik olan çağdaş sanatlar sergileme alanına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kentteki bu eksikliği gidermek için yola çıktıklarını belirten Yıldır, "Rektörümüzün kararlılığıyla kısa sürede burası hayata geçti. Nasip olursa Ramazan Bayramı'ndan sonra ilk sergimizi açacağız. İlk sergimizi sanatçı akademisyen olarak ben açacağım. Kastamonu'da yaşayan tüm sanatçılarımızın, insanların rahatlıkla ulaşabilecekleri bir mekan olacak. İnsanların rahatlıkla ulaşacağı bir yer olması nedeniyle çok ziyaretçi alan bir mekana dönüşeceğine inanıyorum." dedi.

Sergi salonunun üniversite öğrencilerinin rahatlıkla ulaşabileceği kütüphanede açıldığına dikkati çeken Yıldır şunları kaydetti:

"Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi bundan sonra Kastamonu'da sanatın seyrini değiştirecek. Özellikle yıllardır üniversitelere akademisyen sanatçı olarak çalışırken şunu gördüm; insanımızın ayağına sanatı götürmezsek, insanımız özel çaba sarf ederek sanata ulaşmak istemiyor. Bu binanın giriş katındayız. Sanat galerisini bir üst kata yapmış olsaydık, merdivenlerden yukarı çıkmaya dahi erinecek yüzlerce öğrenci olacaktı. Bu da göz teması ve sergileri gezme alışkanlığını getirecek diye düşünüyorum."

YORUMLAR
500
Rektör Özölçer, üniversite personeliyle bayramlaştı Rektör Özölçer, üniversite personeliyle bayramlaştı Sektör/Odak alanı koordinatörleri, Rektör Çomaklı başkanlığında toplandı Sektör/Odak alanı koordinatörleri, Rektör Çomaklı başkanlığında toplandı

Kastamonu Üniversitesi, Üniversite, Kastamonu, Rektör, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kastamonu Üniversitesinde yapılan sanat galerisi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Mikrofon açık kaldı: AK Parti MKYK Üyesi iftara gelmeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına 'dangalak' dedi
13:42 Sosyal medya onu konuşuyor: Eda Taşpınar'dan yatak pozu
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 14:12:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu Üniversitesinde yapılan sanat galerisi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement