"Kayıp Sesler" dizisinin galası yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

"Kayıp Sesler" dizisinin galası yapıldı

"Kayıp Sesler" dizisinin galası yapıldı

Yapımcılığını Murat Batı'nın, yönetmenliğini Erçağ Açar'ın üstlendiği "Kayıp Sesler" dizisinin galası Akmerkez SinemaPink'te düzenlendi. Batı film hakkında, "Gerçekçi bir hikaye ve çok heyecanlıyız. Çekimler zorlu geçti. İzleyenler televizyon karşısından kalkamayacak. Çocuklarla ilgili konular vicdanımızı yaralıyor." diye konuştu.

28.02.2025 13:12  Güncelleme: 13:17
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Yapımcılığını Murat Batı'nın, yönetmenliğini Erçağ Açar'ın üstlendiği "Kayıp Sesler" dizisinin galası Yavuz Seçkin'in sunumuyla Akmerkez SinemaPink'te yapıldı. Murat Batı'nın başrolünde olduğu dizinin oyuncu kadrosunda Fatoş Kara, Kenan Uyanık, Gökçe Kahyaoğlu, Erkan Beycan ve Şennur Özbay gibi isimler yer alıyor.

'Kayıp Sesler' dizisinin galası yapıldı

"KAYIP SESLER" DİZİSİNİN KONUSU

Önümüzdeki günlerde dijital platformlarda yayınlanacak dizi, ABD'deki bir ilaç firmasının yasal olmayan klinik deneylerini Türkiye'ye taşıması, kimsesiz ve mülteci çocukların denek olarak kullanılmasını konu ediniyor.

'Kayıp Sesler' dizisinin galası yapıldı

"İZLEYENLER TELEVİZYON KARŞISINDAN KALKAMAYACAK"

Uzun ve yorucu bir süreçten geçtiklerini söyleyen Murat Batı "Gerçekçi bir hikaye ve çok heyecanlıyız. Hem duygusal, hem enerjik hem de Amerikan tarzı bir dizi oldu. Çekimler zorlu geçti. İzleyenler televizyon karşısından kalkamayacak. Çocuklarla ilgili konular vicdanımızı yaralıyor. Çocuk istismarı kanayan bir yara biz de bunun üzerine gitmek istedik. Ortaya güzel bir proje çıktı" dedi.

'Kayıp Sesler' dizisinin galası yapıldı

"SETTE UFAK BİR KAZA ATLATTIM"

Erçağ Açar "Çok gerçekçi bir hikaye. Üzerinden defalarca geçtik. Çekimler güzel geçti. Ufak da bir kaza atlattım. Köpek ısırdı ve kaşım yarıldı. O halde çekimlere devam ettim. Beş bölüm hazır" şeklinde konuştu.

Kültür Sanat, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Kayıp Sesler' dizisinin galası yapıldı - Son Dakika

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