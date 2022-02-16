Keçiören Belediye Başkanı Altınok, esnaf ziyareti sırasında fırında pide pişirdi - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, esnaf ziyareti yaptığı sırada fırında pide pişirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altınok, Keçiören Pınarbaşı Mahallesi Ark Sokak'taki pide fırınını ziyaret etti.

Küreği alarak fırının başına geçen Altınok pide pişirdi.

Temel gıdaların ilk sırasında yer alan ekmeğin üretiminde fırıncıların çok önemli bir görev icra ettiklerini vurgulayan Altınok, "Her işin ayrı bir erbabı var. Biz burada hoş bir anı yaşamak adına küreğin başına geçtik." ifadelerini kullandı.

Altınok, fırının ardından esnaf ziyaretlerine devam etti.