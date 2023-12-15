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Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı - Son Dakika
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Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı

İngiliz sihirbaz Steven Frayne, bilinen adıyla Dinamo, canlı yayında yaptığı tehlikeli gösteriyle izleyicilerin nefesini kesti. 1,8 metre derinliğindeki mezara uzanan Frayne'nin üzerine yaklaşık beş tonluk toprak döküldü ve yaklaşık üç dakika boyunca mezarda kaldı. Frayne, son beş yılının büyükannesinin kaybı nedeniyle zor geçtiğini ve bu olağanüstü gösteriyi yapmasının motivasyonunun büyükannesinin kaybı olduğunu belirtti.

15.12.2023 - 14:59,  Güncelleme: 16:32
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Sihirbaz Dynamo, izleyicilerin nefesini kesen bir gösteride 1.8 metre derinliğindeki mezara gömülüp üzerine beş ton toprak döküldü. Üç dakika süren meydan okumadan sağ çıkarak şaşırttı. Dynamo, büyükannesini kaybetmenin acısıyla geçen beş yılda, ona duyduğu sevginin kendisini bu tehlikeli gösteri için motive ettiğini ifade etti. "Dynamo is Dead" adlı şovunu 2020'den bu yana ilk kez televizyona taşıdı.

ÜZERİNE 5 TON TOPRAK DÖKÜLDÜ

Frayne, 2020 yılından itibaren bu yana ilk kez TV'ye çıktı. Yaptığı şovun programına ise 'Dynamo is Dead' ismini verdi. Dinamo, lakaplı İngiliz sihirbaz Steven Frayne'nin şuana kadar yaptığı en tehlikeli gösteri izleyicilerin nefesini kesti. Canlı yayında, 1,8 metre derinliğindeki mezara uzanan Frayne'nin üzerine yaklaşık beş tonluk toprak döküldü. Mezarın içinde yaklaşık yaklaşık üç dakika kalmayı başaran Frayne, toprağı deşip mezardan çıkmayı başardı.

Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz, 5 tonluk toprağın altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı

YAŞADIĞI ACI KAYIP GÖSTERİ İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI OLMUŞ

40 yaşındaki sihirbaz, biraz geçmişi hakkında konuştu ve büyükannesi Nan Nellie Walsh'i kaybetmenin hayatındaki en büyük acılardan biri olduğunu ve büyükannesinin kaybetmesinin kendisini bu olağanüstü gösteriyi yapması için motive ettiğini söyledi.

Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz, 5 tonluk toprağın altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı

ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞ

Büyükannesini kaybettiği için son beş yılının kabus gibi geçtiğini büyükannesinin hayatta kendisini koşulsuz seven tek kişi olduğunu söyleyen Frayne, ölüme meydana okuyan bu tehlikeli gösteriyi, toprağın altından sağ çıkmamayı göze alarak yaptığını söyledi.

Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Kültür Sanat
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Son Dakika Kültür Sanat Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı - Son Dakika
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