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Kentin kurtuluşunu "çat kapı" girdikleri sınıflarda tiyatroyla anlatıyorlar - Son Dakika

Kentin kurtuluşunu "çat kapı" girdikleri sınıflarda tiyatroyla anlatıyorlar

09.02.2022 16:47
Kentin kurtuluşunu "çat kapı" girdikleri sınıflarda tiyatroyla anlatıyorlar

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tiyatro oyuncuları, sınıflara "çat kapı" girerek öğrencilere, dönemin kıyafetleriyle kentin kurtuluş mücadelesini anlatıyor.

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tiyatro oyuncuları, sınıflara "çat kapı" girerek öğrencilere, dönemin kıyafetleriyle kentin kurtuluş mücadelesini anlatıyor.

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan etkinlikte, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nda sınıflara "Arslan Bey" ve "Şahap" karakterleriyle giren oyuncular, 102 yıl önce Fransız birliklerinin şehri işgalini ve verilen mücadeleyi anlattı.

Gösterimin ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, öğrencilerin haberi olmadan oyuncuların sınıflara girerek oyunu sahnelediğini söyledi.

Oyun sırasında çocukların büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Güngör, Maraş'ın Fransızlar tarafından işgalini, halkın korkmadan ve yılmadan şehri nasıl savunduğunu Arslan Bey ve diğer karakterlerle anlatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Güngör, öğrencilere tarihi olayları tiyatro ile hatırlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Aslan Bey ve Şahap karakterleriyle tiyatro oyuncularımız çat kapı sınıflara girip o gün neler olmuş bunu sembolize ettiler ve oynadılar. Gerçekten çok etkileyiciydi, öğrencilerimiz çok mutlu oldular ve o gün neler yaşandığını bir oyunla gördüler." diye konuştu.

Öğrencilerden İlbay Çetin de sahnelenen oyunu çok sevdiğini aktararak, Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesiyle her zaman gurur duyduğunu vurguladı.

Yezel Atlı ise bir anda sınıfta Fransız karakterini gördüğünde çok şaşırdığını ancak bu şaşkınlığın yerini Arslan Bey'in içeri girmesiyle büyük bir gurura bıraktığını söyledi.

Kentin kurtuluşunu çat kapı girdikleri sınıflarda tiyatroyla anlatıyorlar
Kentin kurtuluşunu çat kapı girdikleri sınıflarda tiyatroyla anlatıyorlar
Kentin kurtuluşunu çat kapı girdikleri sınıflarda tiyatroyla anlatıyorlar
Kentin kurtuluşunu çat kapı girdikleri sınıflarda tiyatroyla anlatıyorlar

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Kahramanmaraş, 15 Temmuz, Tiyatro, oyunlar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kentin kurtuluşunu 'çat kapı' girdikleri sınıflarda tiyatroyla anlatıyorlar - Son Dakika


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