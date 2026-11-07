Keops Piramidi her yıl milyonlarca turisti ağırlayıp Mısır ekonomisine katkı sağlıyor

Mısır Firavunu Khufu'nun anıt mezar olarak MÖ 2560'ta yaptırdığı, dünyanın yedi harikasından biri olan Keops Piramidi yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 2,3 milyon taş bloktan oluşan piramit, başkent Kahire'nin güneybatısındaki Giza kentinde yer alıyor.

Her yıl milyonlarca turisti çeken Keops Piramidi, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Ziyaretçiler, piramitlerin bulunduğu alanın girişinde faytonla ve develerle de gezinti yapabiliyor.