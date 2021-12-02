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Kilis'te Museviler yaklaşık 60 yıl sonra Hanuka Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Kilis'te Museviler yaklaşık 60 yıl sonra Hanuka Bayramı'nı kutladı

02.12.2021 20:27
Kilis'te Museviler yaklaşık 60 yıl sonra Hanuka Bayramı'nı kutladı

Kilis'te, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2019 yılında restorasyonu yapılan Havra'da Museviler, yaklaşık 60 yıl sonra Işıklar Bayramı olarak da bilinen Hanuka Bayramı'nı kutladı.

Kilis'te, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2019 yılında restorasyonu yapılan Havra'da Museviler, yaklaşık 60 yıl sonra Işıklar Bayramı olarak da bilinen Hanuka Bayramı'nı kutladı.

Bayram için Kilis'e gelen yaklaşık 40 kişilik grup önce tarihi yerleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Ulu Cami'yi de ziyaret eden gruba cami imamı Abdullah Yaralı, ezan okudu.

Ardından Hanuka Bayramı için Meşetlik Mahallesi'ndeki Havra'ya geçen grup, dualar eşliğinde bayramı kutladı.

Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, burada yaptığı konuşmada, Kilis'te, bir zamanlar dindaşlarının bir cemaat halinde yaşadıkları bu topraklarda ve yüce Tanrı'ya ibadetlerini ettikleri bu mekanda birlikte olmaktan güzel olduğunu söyledi.

"Bugün burada ecdadımızın asırlar önce puta tapanların her türlü baskısına, dinleri ve inançları adına karşı çıkmaları, tarihteki adıyla 'Makabi Direnişi'nin yıldönümünde kutladığımız Hanuka Bayramımız dolayısıyla bulunuyoruz." diyen Haleva, Kilis'te bulunmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaklaşık 145 yıl önce Havra'nın inşaatının yapıldığını belirten Haleva, "Birazdan dualar eşliğinde yakacağımız mumlar barış, esenlik, aydınlık ve kardeşlik özlemlerimizi ve umutlarımızı simgelemektedir. Bu umut ve özlemlerimizi bu akşam burada sizlerle, halkımızla ve tüm insanlıkla paylaşmaktan büyük bir haz ve onur duyuyorum. Umut ediyor ve diliyorum ki, 'Işıklar Bayramı Hanuka'nın bu mumları ruhlarımızı aydınlatsın, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları ülkemizi ve dünyamız, kuşatsın." dedi.

Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh de çocukluğunda Kilis, Gaziantep, Hatay, Tokat'ta bir sinegogun olduğunu bilmediğini ifade ederek, "Bugün ne mutlu ki biz duamızı ederken biraz sonra Müslüman kardeşlerimiz de namazlarını kılacaklar. Bir karanlığa aydınlığın nasıl geldiğini göreceğiz. Bizler için farklı bir anlamı var. Karartılmış hayatlarımıza bu sinegogların açılması biz Türk Yahudilerini ve Türkiye'nin ortak hafızasının tekrar aydınlığa ulaşması." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin hayal edemeyecekleri noktaya geldiğini vurgulayan İbrahimzadeh, şunları kaydetti:

"Son 20 senede hayal edemeyeceğimiz noktalara Türkiye'nin gelmesi bizim de kendi geçmişimizi anlamamıza, ışığıyla yarınki geleceğimizi sağlayabilmemiz için bir vesile olmuştur. Bu hafızayı bize yaratan, bizim için mucize gibi olan, buraya gelmemizi yaratan siyasi iradeye çok teşekkür etmek isteriz. Böyle bir iradenin var olması bugün burada rahatlıkla duamızı yapabilmemiz mutlulukla Kilisli kardeşlerimin belli bir kısmı gelecekti ama bu sene Kovid-19 engeli oldu. İnşallah seneye bu engeli de aşacağız."

60 yaşındaki Raşel Nahmed, 55 yıl önce Kilis'ten ayrılarak İsrail'e gittiklerini belirterek, buradaki hatıralarını görmek için kente geldiğini söyledi.

Şule Tavaşi ise Kilis'e 17 yıl önce geldiğini ancak bu sefer çok heyecanlandığını belirterek, "Babamın işyerini, evlerimiz gördük. İnsan kendi doğduğu yeri görünce daha da çok heyecanlanıyor." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yapılan duanın ardından mumlar yakıldı.

Gruba, kentteki geziye Kilis Kent Konseyi Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu eşlik etti.

Türkiye, Sinagog, Bayram, Kilis, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kilis'te Museviler yaklaşık 60 yıl sonra Hanuka Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te Museviler yaklaşık 60 yıl sonra Hanuka Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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