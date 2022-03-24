Kırıkkale'de "Beethoven Gecesi" düzenlendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de "Beethoven Gecesi" düzenlendi

24.03.2022 20:43
Kırıkkale'de "Beethoven Gecesi" düzenlendi

Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesince düzenlenen ve dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın eserlerinin seslendirildiği "Beethoven Gecesi"ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesince düzenlenen ve dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın eserlerinin seslendirildiği "Beethoven Gecesi"ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonundaki konserde, Beethoven'in hayatı anlatıldı ve sanatçının bazı eserleri seslendirildi. İzleyenler, öğretmen ve öğrencileri ayakta alkışladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin çok kabiliyetli olduğunu dile getirerek "Umarım keyif aldınız. Bundan sonra da Güzel Sanatlar Lisesinin zaman zaman sunumları olacak." diye konuştu.

Konserin ardından ev kadınlarınca hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını yapan Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, sergiyi gezerek bilgi aldı.

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Kırıkkale, Beethoven, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kırıkkale'de 'Beethoven Gecesi' düzenlendi - Son Dakika


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