Kırşehir'de, üreten esnaf Ahi Külliyesinde buluştu - Son Dakika
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Kırşehir'de, üreten esnaf Ahi Külliyesinde buluştu

21.06.2022 13:21

Kırşehir'de, üreten esnaf Ahi Külliyesinde buluştu Ahilik teşkilatının müşteri odaklı üretim anlayışı, Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesinde hayat buluyor.

Kırşehir'de, üreten esnaf Ahi Külliyesinde buluştu

KIRŞEHİR - Ahilik teşkilatının müşteri odaklı üretim anlayışı, Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesinde hayat buluyor. Üreten esnafların desteklendiği külliye alanında kaliteli mal ve hizmet üretimi; iyi eğitilmiş çırak, kalfa ve ustalardan oluşan mantık yeniden canlanıyor.

Kırşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz dönem hayata geçirilen külliye alanında şehirde ölmeye yüz tutmuş meslekler sergilenerek yeni yetişen nesle ahilierin çalışma yaşantıları ve üretim aşamaları gösteriliyor. Şehrin tek tespih üreticisi Savaş Çiftçi, beş yıldır tespih üreterek külliye alanında pazarlama yapıyor. Zikir anlamında kullanılan tespihi bir çoklarının amacına uygun bazılarının ise aksesuar olarak kullandığını söyledi. Çiftçi; "Külliye alanında oluşturduğum atölyem de tespihleri kendim üretiyor ve satıyorum. Kehribar maddesinden ürettiğim tespihler var. Tespih kalıpları bir çok renkten üretilebilir. Yapımının bir çok aşaması var" dedi.

Amaç satış değil üretimi öğretmek

Kırşehir'de bulunan külliye alanında üretim aşamasını öğretme gayretinde olduğunu aktaran Çiftçi; "Ahi Evran Külliyesinde bizler ölmeye yüz tutmuş sanatları icra etmekteyiz. Bakırcı, kalaycı, ayakkabıcı, ahşap doğramacısı var. Amacımız ahilik kültürünü yeni yetişen nesle anlatabilmek. Meraklılarına ahilik kültürü ile birlikte kendi zanaatımızın yapımını kişilere aktarabilmek. Hem öğrenecekler hem de ahilik kültürü hakkında gelenler bilgi sahibi olabilecekler" diye konuştu. Ahi teşkilatının kurucusu Ahi Evran, ilk olarak esnaflar arasında birlik ve dirliği sağlaması esnafın denetlenmesine ve özellikle de eğitilmesine önem vermiş bir kişi olarak tanınıyor. Ahi Evran yaşadığı dönemde esnafın sağlam iş yapıp yapmadığını, müşterilere karşı davranışlarını kontrol etmiş, üretilen malların kaliteli ve standartta olmasına çalışmıştır.

Kırşehir'in UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'ndeki iki tarihi eserinden biri olan Ahi Evran Cami Türbesi, 6 asırdır Ahilik kültürünün öğretilerini günümüze taşıyor. Geçtiğimiz dönem Kırşehir Belediyesi, Ahiliğin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması amacıyla başlattığı proje Ticaret Bakanlığının da desteğiyle Ahi Evran Külliyesi Projesi'ni hayata geçirdi. Projeyle o dönemin mimarisine uygun şekilde iki katlı zanaatkarlar çarşısı, kütüphane, Ahilik Araştırma Merkezi gibi mekanlar inşa edildi.

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Kaynak: İHA

Ahi Evran, Kırşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'de, üreten esnaf Ahi Külliyesinde buluştu - Son Dakika

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