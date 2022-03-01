Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi - Son Dakika
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Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi

01.03.2022 15:52
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi

TRABZON'da, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi tarafından organize edilen ve İran asıllı ABD'li sanatçı Shirin Abedinirad'ın hazırladığı 'Kolektif Yansıma' adlı sergi, Kızlar Manastırı'nda açıldı.

TRABZON'da, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi tarafından organize edilen ve İran asıllı ABD'li sanatçı Shirin Abedinirad'ın hazırladığı 'Kolektif Yansıma' adlı sergi, Kızlar Manastırı'nda açıldı.

TÜKD İstanbul Şubesi bünyesindeki 'Mina'nın Çocukları' projesi kapsamında, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Kızlar Manastırı'nın farklı noktalarına yerleştirilen ve aynalardan yapılmış 3 ayrı eserden oluşan sergi açıldı. İran asıllı ABD'li sanatçı Shirin Abedinirad'ın hazırladığı, insani değerlere ve kadının toplumdaki önemine, mekana özgü üretilen yapıtlarla dikkat çekmeyi hedefleyen 'Kolektif Yansıma' sergisi, 11 Mart'a kadar görülebilecek.

Sergiyi ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, her zaman, sanatı ve sanatçıyı desteklediklerini, kültürel faaliyetlere önem verdiklerini söyledi. Trabzon'un birçok farklı medeniyete mekan olduğunu belirten Zorluoğlu, "Günümüze kadar farklı kültür ve inançların bir arada, huzur içerisinde yaşadığı ve varlığını devam ettirdiği kadim bir şehir olan Trabzon'da hem de Kızlar Manastırı'nda böyle bir sergiye ev sahipliği yaptıkları için memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.'ÖNEMLİ OLAN CESARET'

Sanatçı Shirin Abedinirad da, "Kızlar Manastırı, kadınların bir şeyler ürettiği ve geçimini sağladığı çok özel bir mekan. Tıpkı manastırın kuruluş amacı gibi bu proje de kadınları güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu projede eserlerimle kadınları cesaretlendirmek ve onlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için aynadaki yansımalarına bakmalarının yeterli olduğunu, eser yerleştirmelerimle anlatmaya çalışıyorum. Özellikle erkek egemen toplumlarda, üretken, gökyüzü gibi aydınlık kadınlara umutsuzluğa kapıldıklarında, gökyüzüne bakmaları ve yaptıklarını yapmaya devam etmeleri için bir mesaj veriyorum. Bence burada önemli olan cesaret. Çünkü kadınlar saf enerjilerini, saf benliklerini, potansiyellerini ortaya çıkartabilirlerse güçlenerek yollarına devam edebilirler. Bu yüzden bu projeye dahil olmak ve kadınların kaldığı, ürettiği ve yaşadığı tarihi bir manastırda çalışmayı çok heyecan verici buluyorum" dedi.


Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Kızlar Manastırı'nda, 'Kolektif yansıma' sergisi - Son Dakika


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