Konserler gibi Lezzetler de Erişilebilir Fiyatlarla… - Son Dakika
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Kültür Sanat

Konserler gibi Lezzetler de Erişilebilir Fiyatlarla…

31.07.2025 11:13
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İstanbul Festivali'nde Zengin İçerikli, Bütçe Dostu "Lezzetler Alanı"

Bu yıl 1 – 17 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı'da gerçekleşecek İstanbul Festivali, ziyaretçilerine zengin içeriği ve bütçe dostu fiyatlarıyla "Lezzetler Alanı" sunacak. Kapasitesi yüzde 100'e ulaşan Lezzetler Alanı'nda ünlü markalar 150 liradan 500 liraya kadar birbirinden farklı menüleri ziyaretçilerle buluşturacak.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen, Türkiye'nin erişimi en yüksek yaşam festivali olan İstanbul Festivali, bu yıl da gastronomi alanındaki zengin içeriği ve bütçe dostu fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Konserler özelinde 500 TL'den başlayan erişilebilir fiyatlarıyla dikkat çeken İstanbul Festivali, bu yaz herkes için kapsayıcı bir festival deneyimi sunarken; Lezzetler Alanı'nda da her damağa ve bütçeye hitap eden menüleriyle ziyaretçilerini memnun etmeye hazırlanıyor.

İstanbul Festivali, bu sene fast food'dan geleneksel tatlara, dünya mutfağından sokak lezzetlerine kadar geniş bir gastronomi seçkisiyle, 1 – 17 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilerine zengin ve eşsiz bir lezzet deneyimi sunacak. Lezzetler Alanı'nda ünlü markaların menü fiyatları 150 – 500 TL arası değişecek.

Festival Alanına Kolay Ulaşım

1-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 4. İstanbul Festivali kapsamında, Festival Park Yenikapı'dan 00.01 ve 00.30 kalkışlı Pendik varışlı ilave Marmaray trenleri işletilecek. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey ve M8 Bostancı-Parseller metro hatlarında seferler, 00.30'a kadar uzatılacak. M4, M5 ve M8 hatlarında trenler, Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde hareket edecek.

Konserler gibi Lezzetler de Erişilebilir Fiyatlarla…

Dopdolu Bir Festival

Açılış günü olan 1 Ağustos'ta ilk önce Manifest sahne alacak, ardından sadece basketbol sahalarında değil, elektronik müzik sahnesinde de devleşen ve DJ Diesel ismiyle tanınan ünlü basketbolcu Shaquille O'Neal, festivalin en unutulmaz gecelerinden birini yaşatacak. Ardından 2 Ağustos'ta sırasıyla Aleyna Tilki ve Edis, 3 Ağustos'ta Emre Fel ve Melike Şahin konserleri gerçekleşecek.

Dünya yıldızı Jennifer Lopez, 5 Ağustos akşamı İstanbul Festivali'nde muhteşem bir performans sunacak. Devamında 6 Ağustos'ta Dedublüman ve Emir Can İğrek, 7 Ağustos'ta Adamlar ve maNga, 8 Ağustos'ta Dolu Kadehi Ters Tut ve Duman, 9 Ağustos'ta Madrigal ve Mor ve Ötesi, 10 Ağustos'ta Buray ve Gülşen sahne alacak. Tarihler 12 Ağustos'u gösterdiğinde, MÜYORBİR 25. Kuruluş Yıldönümü adına Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru, ardı ardına sahne alarak "Rüya Gibi Bir Gece" yaşatacak.

İstanbul Festivali, 13 Ağustos'ta Motive ve Mela Bedel ile ardından Sertab Erener, 14 Ağustos'ta Simge Sağın ve Mabel Matiz, 15 Ağustos'ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos'ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleri ile devam edecek. Festivalin son günü 17 Ağustos'ta Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahne alacak.

Festival programında müzik dışında da çok sayıda etkinlik bulunuyor. FIBA standartlarında 3x3 basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand, dikey rüzgâr tüneli ve lunapark gibi eğlence ve marka deneyim alanlarıyla İstanbul Festivali, gün boyu sürecek çok yönlü bir eğlence sunacak.

Focus İstanbul Hakkında

Focus İstanbul yurt içinde ve yurt dışında fuarcılık, kongre yönetimi ve etkinlik sektörlerinde, Türkiye ve dünya çapında konsepti itibariyle ilk ve tek olma niteliği taşıyan gıda, medya, yapı, otomotiv, tarım ve bilişim sektörleri başta olmak üzere 2000'in üzerinde projeyi hayata geçirmiştir. 30 yılı aşkın tecrübesi ve heyecanını, özümüzdeki birleştiricilikle kurguladığı İstanbul Festivali ile de kültür, sanat, espor, gastronomi ve eğlenceyi, farklı zevklere ve yaş gruplarına hitap eden bir çerçevede, erişilebilir fiyatlarla bir arada sunmaktadır.

Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Konserler gibi Lezzetler de Erişilebilir Fiyatlarla… - Son Dakika

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