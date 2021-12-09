Konya'da lise ve üniversite öğrencileri Mevlana'yı anlattı - Son Dakika

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında "Horasan'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Dünyaya Mevlana" konulu program düzenlendi.

Konya Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Mevlana Kültür Merkezindeki "Anadolu Mektebi öğrencilerinin dilinden Mevlana" panelinin açılışında, geleceğin yazarlarının yetiştirildiği Anadolu Mektebi'nin mezun vermeyen ve mezun olunamayan bir kültür olduğunu söyledi.

İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Havva Bilkaya başkanlığındaki panelde, Konya'dan lise öğrencisi Hatice Kübra Baran, Hatay'dan lise öğrencisi Rabia Nur Yücedal, Nevşehir'den lise öğrencisi İrem Gündoğdu ve Samsun'dan üniversite öğrencisi Emine Akyasan, okudukları 6'sı Mevlana'nın eserlerinden olan 15 kitap çerçevesinde Mevlana ve hayatı hakkında konuşma yaptı.

Programın ardından Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, panelin değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de Anadolu Mektebi olarak Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yazar okumalarına uzun bir emekle hazırlandıklarını belirten Güçlü, "Anadolu Mektebi, eğer gerçekten Anadolu'da bir mektep olacaksa köklerine inmek zorundadır. Burada da öncelikle iki büyük bilgemizin Mevlana ve Yunus Emre'nin mektebin hocaları arasına katılması gerekir. Okuma kültürünün nispeten zayıf olduğu bir zaman diliminde, o çok şikayet ettiğimiz gençlerimiz için; 'Okuyabilirler mi, burada bir başarı sağlayabilir miyiz?' tereddütleri içerisinde yola çıktık. Yunus Emre okumalarına 150'ye yakın öğrencimiz katıldı. Bu emeğimizin karşılığını da 2021'in Yunus Emre Yılı ilan edilmesiyle Türkiye'de nerede Yunus Emre ile ilgili bir program varsa davet edilerek aldık." dedi.

Güçlü, Yunus Emre okumalarından aldıkları moralle Mevlana okumaları için hazırlandıklarını anlattı.

Mevlana okumalarına da nisanda başladıklarını dile getiren Güçlü, öğrencilerin 6'sı Mevlana'nın olmak üzere 15 kitap ve 5 makale okuyarak panele hazırlandıklarını anlattı.

Mevlana'nın Anadolu'da Haçlı seferleri ve Moğolların gelmesiyle maddi ve manevi yıpranmış bir toplumu ruhen canlandırdığını anlatan Güçlü, "Mevlana'yı okumanın öğrencilerimiz açısından bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Bu okumalar Yunus Emre ve Mevlana'nın bu vesileyle lise ve üniversite öğrencilerimiz arasında okunabileceğini, büyük ilgi ve merak uyandırabileceğini göstermiştir." diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da Anadolu Mektebi'nin gençleri merkez alarak, onları okumaya yönlendirdiğini belirtti.

Anadolu mektebi öğrencilerinin bu okumaları hayat boyu devam ettirmelerini temenni eden Özkan, "Kendimizi tanımak, kendimizi bilmek, kainatı tanımak, bunun ifadesi olan kitapların okunması, alimlerin, ariflerin, müderrislerin bu noktadaki eserlerinin incelenmesi önemlidir. Geleceğe ümitle bakabilmek, bu iklimin oluşması çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri panelist öğrencilere sertifika verdi.