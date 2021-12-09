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Konya'da öğrencilere Hz. Mevlana ve "sema"nın incelikleri anlatılıyor - Son Dakika

Konya'da öğrencilere Hz. Mevlana ve "sema"nın incelikleri anlatılıyor

09.12.2021 13:58
Konya'da öğrencilere Hz. Mevlana ve "sema"nın incelikleri anlatılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesince, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programlarda öğrencilere, Panorama Konya Müzesi gezdiriliyor, ardından "sema"nın incelikleri anlatılıyor, sema gösterisi izletiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesince, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programlarda öğrencilere, Panorama Konya Müzesi gezdiriliyor, ardından "sema"nın incelikleri anlatılıyor, sema gösterisi izletiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında öğrencilerin Hazreti Mevlana'yı ve sema programlarını yakından tanımaları için özel bir program başlatıldı.

Program çerçevesinde toplamda 5 bin öğrenci Konya Panorama Müzesini rehberler eşliğinde gezecek. Ardından öğrenciler İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezinde semanın inceliklerini öğrenecek. Programlar 17 Aralık'a kadar günde üç seans olarak devam edecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri sırasında Konya'nın manevi ikliminin çok daha güzelleştiğini belirtti.

Altay, kent merkezindeki 50 ortaokuldan 5 bin yedinci sınıf öğrencisi için "Sema Nedir Bilir Misin?" sloganıyla programlar düzenlediklerini bildirdi.

Bu manevi iklimin başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan Konyalının hayatına daha fazla etki etmesini istediklerini vurgulayan Altay şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz Belediyemiz tarafından okullarından alınarak önce Panorama Konya Müzesi'ni rehberler eşliğinde geziyor. Burada 13. yüzyıl Konya'sını ve dünya üzerindeki Mevlevihaneleri yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilerimize daha sonra İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezinde Sema Ayin-i Şerifi'nin incelikleri anlatılıyor. Öğrenciler burada sema izliyor ve semanın gerçek mahiyetini anlıyor. Amacımız, öğrencilerimizin hem şehrimizin tarihini hem de Hazreti Mevlana'yı daha yakından tanımaları hem de sema geleneğinin gerçek ritüellerini doğru bir şekilde öğrenmeleri. Programlarımız 17 Aralık'a kadar sürecek."

Öğrenciler de ilk kez canlı sema programı izleme fırsatı yakaladıklarını, semadan çok etkilendiklerini dile getirdi. Ailelerini de Konya Panorama Müzesine getireceklerini belirten öğrenciler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü, mevlana, Aralık, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Konya'da öğrencilere Hz. Mevlana ve 'sema'nın incelikleri anlatılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da öğrencilere Hz. Mevlana ve "sema"nın incelikleri anlatılıyor - Son Dakika
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