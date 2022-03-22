Konya'da "Sürdürülebilir Tarım İçin Su, Su İçin Bilinçli Tüketim" paneli - Son Dakika
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Konya'da "Sürdürülebilir Tarım İçin Su, Su İçin Bilinçli Tüketim" paneli

22.03.2022 19:29
Konya'da "Sürdürülebilir Tarım İçin Su, Su İçin Bilinçli Tüketim" paneli

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Türk Mühendis ve Mimarlar Odasına (TMMOB) bağlı Jeoloji Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları Konya temsilcilikleri iş birliğinde "Sürdürülebilir Tarım İçin Su, Su İçin Bilinçli Tüketim"...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Türk Mühendis ve Mimarlar Odasına (TMMOB) bağlı Jeoloji Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları Konya temsilcilikleri iş birliğinde "Sürdürülebilir Tarım İçin Su, Su İçin Bilinçli Tüketim" paneli düzenlendi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen panelde, bölgenin su kaynakları, su ihtiyacı ve tarımsal faaliyetlerde bilinçli tüketimin önemi ele alındı.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, paneldeki sunumunda, Türkiye'nin ortalama aldığı yağış miktarının 600 ile 500 milimetre arasında değiştiğini söyledi.

Konya Kapalı Havzası'nda aşırı kullanım yüzünden yer altı suyu seviyesinde yağışlı dönemde bile artış yaşanmadığını vurgulayan Nalbantçılar, "Bu durum yer altı suyunun beslenemediğini gösteriyor. Yağışlar olsa dahi yer altı sularının seviyelerinde düşüşler gözlemleniyor." dedi.

Su kaynaklarının verimli kullanılmasının gelecek açısından çok önem arz ettiğine dikkati çeken Nalbantçılar, "Bizler, yaklaşık 10 bin yıllık zaman aralığına yayılmış yer altı suyunu bugün kullanıyoruz. 3-5 bin yıl önce oluşan suyu biz pompayla çekip mısır, pancar tarlamıza veriyoruz. Bugün yağan yağış 3-5 bin yıl sonra torunlarımız tarafından kullanılacak. Dolayısıyla biz maalesef mirastan tüketir durumdayız. Bitki deseninde yapılacak değişikliklerle bugün 5 bin 310 metreküplük su harcamamızı 2 bin 400 metreküpe dönüştürmemiz mümkün. Şeker pancarı, ayçiçeği ve mısır gibi ürünlerde azalmaya giderek böyle bir avantaj sağlayabiliriz. Çok su isteyen ürünler yerine bizim sert kabuklu ürünlere yönelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise Türkiye genelinde olduğu gibi KOP Bölgesinde de su kaynaklarının her geçen gün azaldığını belirterek artan nüfusa bağlı gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için tarımsal üretiminde sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti.

Panelin ardından Şahin, Prof. Dr. Nalbantçılar'a plaket takdim etti.

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Konya Ovası Projesi, Tarım, Konya, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Konya'da 'Sürdürülebilir Tarım İçin Su, Su İçin Bilinçli Tüketim' paneli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da "Sürdürülebilir Tarım İçin Su, Su İçin Bilinçli Tüketim" paneli - Son Dakika
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