Kültepe'de 78 yıldır süren kazılarda ilk kez Helenistik mozaik tabanlı yapı bulundu - Son Dakika
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Kültepe'de 78 yıldır süren kazılarda ilk kez Helenistik mozaik tabanlı yapı bulundu

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Kültepe\'de 78 yıldır süren kazılarda ilk kez Helenistik mozaik tabanlı yapı bulundu
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Kültepe\'de 78 yıldır süren kazılarda ilk kez Helenistik mozaik tabanlı yapı bulundu
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Kayseri'deki Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Helenistik döneme ait mozaik döşemeli yapı kalıntıları bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, yaklaşık 78 yıldır süren kazılarda ilk kez karşılaşılan bulguların kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Kayseri'de bulunan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Helenistik döneme ait mozaik döşemeli bir yapının kalıntıları ortaya çıkarıldı. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; yaklaşık 78 yıldır sürdürülen kazılarda ilk kez karşılaşılan bulgularla ilgili olarak; "Helenistik döneme ilişkin veriler, bizi heyecanlandırdı" dedi.

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; Yeni Ufuklar Derneği'nde verdiği konferansta, katılımcılara Kültepe - Kaniş-Karım Ören Yeri hakkında bilgiler verdi. Katılımcıların Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri ile alakalı merak ettiği soruları cevaplayan Prof. Dr. Kulakoğlu, 6 bin yıllık tarihe sahip Kültepe - Kaniş-Karum'dan elde edilen verileri paylaştı. Konferansın ardından İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kulakoğlu; Kültepe'de yürütülen çalışmalarda geç dönemlere ilişkin tarihlendirmeler, büyük ölçüde ele geçirilen seramik parçaları ve küçük buluntular üzerinden yapıldığını aktararak; "Kültepe'de 80 yıla yakındır kazılar yapılıyor. Bu kazılar ağırlıklı olarak Kültepe'nin Tunç Çağları ile ilişkili. Biraz da Demir Çağıyla ilgili kazılar oldu. Burada çıkan veriler, dünya tarihini ilgilendiren verilerdi. Fakat Kültepe'nin özellikle genç dönemleri dediğimiz, miladi yılların biraz öncesi ve biraz sonrasına dair çalışmalar, çoğu zaman yüzeyi tahrip edilmiş olması itibariyle çok sağlam bir şekilde ele geçirilemiyordu. Gerek daha önce yapılmış zirai faaliyetler gerek daha önce yapılmış kaçak kazılar sebebiyle bunlar çok iyi bilinmiyordu. Yapılan kazılarda bizde yine bu döneme ilişkin topladığımız seramik parçalar yardımıyla tarihlendirme yapıyorduk. Onlarda bize çok önemli sonuçlar verdi. Fakat yapılaşma anlamında yani malzemenin çıktığı alanlar, yapılar, evler yada binalar anlamında elimizde çok fazla verimiz yoktu" dedi.

"Helenistik dönemde anıtsal yapıların da bulunduğunu gösteriyor"

Kültepe'de ortaya çıkarılan mozaik döşemeli yapı hakkında değerlendirmelerde bulunan kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, geçen yıl başlatılan projenin devamı kapsamında bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarda Roma ve öncesindeki Helenistik döneme ilişkin önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi. Daha önce Kültepe'de karşılaşılmamış, uzak ticaret yollarıyla bağlantılı olabileceğini düşündüren küçük buluntuların da elde edildiğini belirten Kulakoğlu; bu buluntuların ait olabileceği yapıların mimari özelliklerine ilişkin verilerin bugüne kadar oldukça sınırlı kaldığını kaydetti. Kazılarda daha önce çoğunlukla sıradan konut niteliğindeki yapıların ortaya çıkarıldığını aktaran Prof. Dr. Kulakoğlu; "Geçen yıl başladığımız bir projenin devamı olarak, bu sene yaptığımız çalışmalarda, yine bu geç dönem dediğimiz, Roma ve hemen onun öncesindeki Helenistik döneme ilişkin veriler, bizi heyecanlandırdı. Küçük buluntular olarak daha önce Kültepe'de bulunmamış hatta uzak ticaret yollarını hatırlatan veriler vardı. Ancak bunların ait olabileceği bir yapı ile ilgili genel de buluntular çok zayıftı. Hemen hemen bütün yapılar basit, insanların normal evleri gibi yapılar açığa çıkarılmıştı. Bir tek bir kutsal alan olma ihtimali olan bir yapımız vardı. Onun dışında büyük anıtsal yapılar yoktu. Bu yıl ortaya çıkarılan yapılar arasında, her ne kadar tahrip edilmiş olsa da bir büyük yapı, bu büyük yapının duvarları ve bu yapının içinde mozaiğin tabanı kalmış. Yani mozaiğin taşları gitmiş ama onun tabanı ya da yatağının bir kısmı korunmuştu. Bu bize Helenistik dönemde Kültepe'de anıtsal yapıların da var olduğunu göstermesi açısından yeni bir bakış açısı kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'Kültepe'de 78 yıllık kazı tarihinde bir ilk' sözleriyle Kültepe kazısında mozaikli yapının bulunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatHelenistikKayseriGüncelSon Dakika

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