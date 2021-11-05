Kuşadası Güvercinada Kalesi ve Şehir Surları Çalıştayı başladı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvencinada Kalesi'nin tarihine ışık tutmak amacıyla düzenlenen "Kuşadası Güvercinada Kalesi ve Şehir Surları Çalıştayı" başladı.

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneğince düzenlenen çalıştayda öğretim üyelerinden oluşan 5 kişilik bilim kurulu, Güvercinada Kalesi, Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ile Kale Kapısı olarak adlandırılan bölgede araştırma gerçekleştirdi.

Bilim Kuruluna, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer de eşlik etti.

Çalıştayda yarın elde edilen bulguların paylaşılması amacıyla, panel düzenlenecek. Ocak ayında ise çalışmaların sonucunu içeren kitap yayımlanacak. Kitap, araştırmacılara kaynak oluşturması için kütüphanelere gönderilecek.