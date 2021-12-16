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Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün ışığına çıkarıldı - Son Dakika

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün ışığına çıkarıldı

16.12.2021 11:31
Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün ışığına çıkarıldı

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kurtarma kazısında Erken Tunç Çağı ile Roma Dönemi'ne ait yerleşimlere ulaşıldı.

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kurtarma kazısında Erken Tunç Çağı ile Roma Dönemi'ne ait yerleşimlere ulaşıldı.

Höyüğün altındaki 12 milyon tonluk linyitin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1989'da başlatılan kurtarma kazısı, Çelikler Holding sponsorluğunda 3 yıldır Kütahya Müze Müdürlüğü denetiminde sürüyor.

Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nazan Ünan, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük kurtarma kazısı projeleri arasında yer alan höyükteki çalışmalarda antropolog, restoratör, mimar, mimari restoratör ve seramik uzmanından oluşan 50 teknik personelin yanı sıra 250 işçinin görev aldığını söyledi.

Anadolu arkeolojisi bakımından aydınlatılması gereken önemli noktaları ortaya çıkardıklarını vurgulayan Ünan, "Gerek mimari kalıntıları gerekse küçük buluntularıyla ardından Erken Tunç Çağı 3 ve 2'nci dönemler arasını temsil edilen bir tabakanın kazısını tamamen yaptık. Bu sezon Erken Tunç Çağı 2 tabakasının en üst katmanını tamamen açtık. Bu da bize önemli sonuçlar verdi." dedi.

Bazı mekanlar yangında zarar görmüş

Nazan Ünan, höyüğün düzlüğünde bulunan Roma Dönemi yerleşmesinin devamını da açığa çıkardıklarını aktardı.

Orta Tunç Çağı'na tarihlenen yerleşimin sınırlarını belirlemeye yönelik çalışmalar da yaptıklarını dile getiren Ünan, şöyle konuştu:

" Batı Anadolu'da birçok merkezde Erken Tunç Çağı 2 mimarisi ve dönemi temsil ediliyor ancak Kütahya'da tamamının kazısı yapılan başka bir merkez yoktu. Aslında Batı Anadolu'da tamamının kazısının yapıldığı çok fazla merkez yok. Bu açıdan da önemli çünkü höyük tipi kazılarda sadece bir veya iki mekan, bir veya iki buluntu değil tabakanın tamamının kazılmasıyla beraber yerleşim planının açığa çıkarılması, yapı malzemeleri, plan tipleri, yapıların kullanım amaçları gibi buluntularla bağlantılı sonuçların ortaya konulması açısından bu kazı son derece önemli. Biz bu 3 yıl boyunca 3-4 farklı dönem ve 3 tabakada çalıştık. Bu tabakaların tamamını açığa çıkardık diyebiliriz. Bunlardan birincisi Erken Tunç Çağı 3 dönemine ait hem höyüğün üstünde hem yamaçlarında devam eden büyük bir yerleşimi açığa çıkardık."

Ünan, surlarla çevrili Erken Tunç Çağı 2 yerleşimindeki bazı mekanların yangın geçirmiş olduğunu gördüklerini sözlerine ekledi.

Seyitömer Höyüğü

Geçmişi milattan önce 3000'li yıllara kadar uzanan Seyitömer Höyüğü, il merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ çalışma alanında bulunuyor.

Orijinal yüksekliği 26 metre, eni 140 ve boyu 150 metre olan höyükte kurtarma kazısına, altındaki linyitin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1989'da Eskişehir Müzesi Müdürlüğünce başlandı. Höyük, 1990-1995 yıllarında Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğü tarafından kazıldı.

TKİ Genel Müdürlüğü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda kazılar, 2006'da DPÜ Arkeoloji Bölümüne devredildi. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nejat Bilgen başkanlığında öğretim elemanları, öğrenciler ve işçilerden oluşan kazı heyeti, çalışmalarını 2014'e kadar sürdürdü. Höyükten çıkarılan 17 binden fazla eser, sergilenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Dumlupınar Üniversitesi, Seyitömer, Kütahya, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün ışığına çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün ışığına çıkarıldı - Son Dakika
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