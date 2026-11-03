Ladik\'in simgesi 137 yıllık Saat Kulesi\'nin saati 2019\'dan sonra yeniden durdu

Samsun'un Ladik ilçesinin simgelerinden biri olan yaklaşık 137 yıllık tarihi Saat Kulesi'ndeki saat yeniden durdu. 2019 yılında, yaklaşık 15 yıl aradan sonra tamir edilerek yeniden çalıştırılan tarihi saat, aradan geçen yılların ardından bir kez daha zamanı göstermemeye başladı.

Ladik ilçesinde Kaymakam Reşit Bey tarafından 1889 yılında yaptırılan tarihi Saat Kulesi, ilçenin önemli simgeleri arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan tarihi kulenin saati, geçmişte yaşanan arızalar nedeniyle uzun süre çalışmadı. 2019 yılında mekanizması duran ve çalar fonksiyonlarını kaybeden saat, birçok ustanın girişimine rağmen çalıştırılamamıştı. Bunun üzerine Bursa'dan ilçeye gelen antika saat restoratörü yaklaşık 1 ay süren çalışmanın ardından saati yeniden çalışır hale getirmişti.

Yaklaşık 15 yıl sonra yeniden çalıştırılmasıyla dikkat çeken tarihi saat tekrar durdu. İlçenin hafızasında önemli bir yere sahip olan saat kulesinin yeniden çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu oldu.