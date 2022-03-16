Liseliler ünlü resimleri Erzurum temasıyla tuvallerine yansıttı - Son Dakika

Dünyaca ünlü sanat eserlerini Erzurum temasıyla resmeden Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, çalışmalarını Ata Buz Müzesi'nde sergiye açtı.

Ünlü ressamların eserlerini, kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle bütünleştirerek tuvale yansıtan lise öğrencileri, bu çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamladı.

Kentin tanıtımına katkı sunulması amacıyla yapılan çalışma, "Sanatın Diliyle Erzurum" adıyla Türkiye'nin ilk ve tek buz müzesi olan Atatü rk Üniversitesi yerleşkesindeki Ata Buz Müzesi'nde sergilendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, sergide gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle başarılı çalışmalara imza atan lise öğrencileriyle gurur duyduklarını söyledi.

Resimleri çok beğendiğini ifade eden Memiş, "Lise öğrencileri, yerli motiflerimizle dünya ölçeğinde bilinen tabloları birleştirmişler ve çok güzel eserler ortaya çıkmış. Hepsini ayrı, ayrı, kutluyorum. Biz sanata, bilime, kültüre çok önem ve değer veriyoruz." dedi.

Lisenin resim öğretmeni Yakup Dursun ise çalışmayla kentin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilerinin yetenekli olduğunu aktaran Dursun, "Özellikle de dünyaca ünlü sanat eserlerinden yola çıkarak bir Erzurum teması oluşturmaya çalıştık. Buradaki hedefimiz, genç nesillere biraz daha Erzurum'u tanıtabilmek. Sergimiz toplamda 20 eserden oluşuyor, Dilek Teber hocamız ve benim olmak üzere 2 farklı atölyeden yağlı boya ve akrilik çalışmalardan oluşan eserler yer aldı." diye konuştu.

Öğrencilerden Aslı Çelik de evrensel çalıştıklarını ve kenti dünyaca ünlü resimlerle harmanladıklarını anlattı.