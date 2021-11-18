Loft Art, Humano sergisi ile kapılarını açıyor - Son Dakika

Akfen Holding'in kuruluşunun 45'inci yılında sanat dalında sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirmiş olduğu sanat alanı Loft Art, İstanbul Beşiktaş'taki Nisbetiye On'da kapılarını açıyor. 23 Kasım'da ön gösterimi yapılacak ve 2 Ocak'a kadar gezilebilecek Humano sergisi ile açılacak sanat alanının bu ve gelecek gösterimlerinde genç sanatçıların eserlerine yer verilecek. Sergilerde satışı yapılan eserler holdingin çatısı altında kadın, genç ve çocukları merkezine alan çalışmalarda bulunan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) projelerine de kaynak olacak.

45'inci kuruluş yılını kutlayan Akfen Holding, sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği önemli bir yapımı hayata geçirdiğini açıkladı. Daha önce farklı iş birlikleri ile 2020 yılında yapımını tamamladığı modern köyü projesi Bodrum Loft projesinde çokça ses getiren Bodrum Loft'da Sanat ile Sculptville sergilerini gerçekleştiren holding, İstanbul Levent'teki Nisbetiye On adresinde Loft Art isimli bir sanat alanı açıyor. İlk sergisi olacak Humano (İnsan ve Keşif), 23 Kasım'daki ön gösterim ile kapılarını açacak. Humano, 2 Ocak 2022 tarihine kadar İstanbul Nisbetiye On'daki Loft Art alanında gezilebilecek.

GENÇ SANATÇILARA DA FIRSAT ALANI AÇACAK

Loft Art, genç sanatçıları destekleyerek, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı ve bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Loft Art'ın ilk sergisinde Arif Akdenizli, Bahadır Hızol, Çağrı Gözkonan, Dilan Tanburoğlu, Doğukan Çiğdem, Duygu Aydoğan, Emre Evcimen, Furkan Depeli, Kübra İnanç, Nil Büyükbayraktar, Oğuz Yeşilay, Orhan Gazi Keskin ve Ozan Dursun olmak üzere 13 bağımsız sanatçının eserleri yer alacak.

Sanat alanında satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding'in kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak olacak.

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın'ın sorumluluğunda olacak Loft Art alanının Sanat Direktörlüğü'nü de Ayşe Jaber üstleniyor.