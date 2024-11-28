MAFF Festival Direktörü Kerem Kurtuluş: Bu festivalle yeni bir sinema fonunun temellerini atacağız - Son Dakika
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Kültür Sanat

MAFF Festival Direktörü Kerem Kurtuluş: Bu festivalle yeni bir sinema fonunun temellerini atacağız

MAFF Festival Direktörü Kerem Kurtuluş: Bu festivalle yeni bir sinema fonunun temellerini atacağız

11. Vancouver Turkish Film Festivali ve 4. TAYF Film Festivali Strateji Direktörlüğü görevini yürüten Kerem Kurtuluş, sinema sektörüne yeni bir soluk getirmek için yeni film fonlarını oluşturmanın önemini vurguladı.

28.11.2024 15:37
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MÜSİAD tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan MAFF - MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali, sinema dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Türkiye genelinde ve uluslararası alanda kısa film yapımcıları için hazırlanan festival, 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Film başvuruları ise 15 Şubat 2025'e kadar kabul edilecek.

Festival kapsamında ulusal ve uluslararası arenada yarışacak filmler, toplamda 5 dalda 16 farklı ödül verilecek. En iyi Ulusal Kısa Film kategorisinde 100.000 TL değerinde büyük ödül verilecek olup, diğer ödül kategorilerinde de dikkat çeken Altın Çark heykelciği verilecek.

MAFF Festival Direktörü Kerem Kurtuluş: Bu festivalle yeni bir sinema fonunun temellerini atacağız

Ödül kategorileri arasında En iyi ulusal kısa film, en iyi uluslararası kısa film, En İyi Öğrenci Filmi, En İyi Yapay Zeka Filmi, En İyi Belgesel ve Ayrıca, MÜSİAD Özel Ödülü ile sektöre yön veren filmler özel bir takdirle ödüllendirilecek. En İyi Yönetmen, En iyi Erkek Oyuncu, En iyi Kadın Oyuncu , En iyi Özgün Müzik, En iyi Görüntü Yönetmeni, En iyi Senaryo, En iyi Prodüksiyon Tasarımı, En iyi Ses Tasarımı, En iyi Kurgu, En iyi Görsel Efektgibi ödüller de bu yıl festivalde sahibini bulacak. Bu yıl kısa film festivali olarak başlayacak festival önümüzdeki sene uzun metraj filmleri de kabul edecek ve sonraki senelerde ise bir film fonuna dönüşerek, sektöre yeni filmler kazandırılmasına olanak sağlayacak.

MÜSİAD, iş dünyasında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştiren önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak, bu festivali ile sanata ve genç yaratıcı yeteneklere olan desteğini genişletmeyi amaçlıyor. Sinema ve kısa film yapımcıları için yeni fırsatlar yaratmayı hedefleyen MAFF, hem Türkiye'deki hem de uluslararası alandaki film yapımcılarını bir araya getirerek zengin bir kültürel paylaşım alanı sunacak.

Festival süresince, film gösterimlerinin yanı sıra sektörden önemli isimlerin katılacağı paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Katılımcılar, bu etkinliklerde film yapım süreçlerine dair değerli bilgiler edinme ve yeni bağlantılar kurma fırsatı yakalayacak. Festivalin finalinde ise 12 Nisan'da yapılacak Gala ve Ödül Töreni ile kazananlar ödüllerine kavuşacak.

MAFF - MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali, kısa film dünyasına yepyeni bir perspektif kazandıracak. Film başvuruları ve festival hakkında daha fazla bilgiye festivalin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Kültür Sanat, Sinema, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat MAFF Festival Direktörü Kerem Kurtuluş: Bu festivalle yeni bir sinema fonunun temellerini atacağız - Son Dakika

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