Manisa'da 3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi yapıldı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir fırında, ramazan ayının ilk gününde 3,5 metre uzunluğunda ramazan pidesi pişirildi.

Demirci'de fırıncılık yapan Cengiz Özdemir ve Bayram Kilci, her yıl ramazan ayında gelenek haline getirdikleri uzun pide yapımı için 6,6 kilogram hamur hazırladı.

Hamuru 3,5 metre uzunluğundaki küreğin üzerine açan fırıncılar, çörek otuyla "Hayırlı Ramazanlar Türkiye" yazısını işledikleri pideyi odun fırınında pişirdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un satın aldığı pidenin hayırseverlerin desteğiyle organize edilen toplu iftar programında vatandaşlara ikram edileceği belirtildi.