Marmaris'te ortaokul öğrencileri camilerin pencerelerini vitrayla süsledi - Son Dakika
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Marmaris'te ortaokul öğrencileri camilerin pencerelerini vitrayla süsledi

12.05.2022 16:30
Marmaris'te ortaokul öğrencileri camilerin pencerelerini vitrayla süsledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ortaokul öğrencileri rehber öğretmenleri eşliğinde mahallelerinin camilerini vitrayla süsledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ortaokul öğrencileri rehber öğretmenleri eşliğinde mahallelerinin camilerini vitrayla süsledi.

Armutalan Mahallesi'ndeki Evrenpaşa Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Seda Demirtürk, geleneksel sanatlardan vitrayı öğrencilerine uygulayarak öğretmek istedi.

Camilerin camlarını vitrayla süslemek için Müftülükten onay, Muğla Olgunlaşma Enstitüsünden teknik destek alan Demirtürk, 5. ve 6. sınıflarda okuyan 10 öğrenciyle harekete geçti.

Öncelikle 2023 Eğitim Vizyonu'nda hedeflenen kültüre sevdalı nesiller yetiştirmek kazanımı doğrultusunda, geleneksel mimarinin temellerinden biri olan vitray sanatı öğrencilere tanıtıldı.

Demirtürk ve öğrencileri, 2 ay her hafta sonu çalışarak mahallelerindeki camilerin pencerelerini vitrayla süsledi. Öğrencilere, Muğla Olgunlaşma Enstitüsünden Sevilay İnce Gürsoy da gönüllü olarak rehberlik etti.

Camilerin rengarenk camları vatandaşlar ve turistlerce beğenildi.

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'te ortaokul öğrencileri camilerin pencerelerini vitrayla süsledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te ortaokul öğrencileri camilerin pencerelerini vitrayla süsledi - Son Dakika
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