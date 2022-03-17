MDOB, "Madama Butterfly Kukla Operası"nın prömiyerini yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

MDOB, "Madama Butterfly Kukla Operası"nın prömiyerini yaptı

17.03.2022 23:22
MDOB, "Madama Butterfly Kukla Operası"nın prömiyerini yaptı

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türkiye'nin ilk kukla operası olduğu belirtilen "Madama Butterfly Kukla Operası"nın prömiyerini yaptı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türkiye'nin ilk kukla operası olduğu belirtilen "Madama Butterfly Kukla Operası"nın prömiyerini yaptı.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan kukla operasının rejisörlüğünü Melih Öztürk, koreografisini Serbülent Biçer, orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas ve koro şefliğini Anıl Aydın yaptı.

Japonya'nın Nagasaki kentinde yaşayan genç bir geyşanın hayatını konu alan 2 perdelik eserin anlatıcılığını Yusuf Ziya Büyükaslan, dekor tasarımını Özlem Topuz, kukla tasarım ve kostümünü Hatice Kaptı, ışık tasarımını Tarı Deniz, video projeksiyonunu Umut Sinan Özdemir ve kukla teknik çözümlemesini Alper Güneri üstlendi.

Oynatıcının vücudunun ön tarafına monte edilen ve oynatıcıyla birlikte hareket eden büyük boy kuklalarla gerçekleştirilen operada MDOB korosu, orkestrası ve bale sanatçıları da sahne aldı.

"Madama Butterfly Kukla Operası"nın ikinci gösterimi 19 Mart'ta yapılacak.

MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası nın prömiyerini yaptı
MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası nın prömiyerini yaptı
MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası nın prömiyerini yaptı
MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası nın prömiyerini yaptı

YORUMLAR
500
Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly' büyük ilgi gördü Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly' büyük ilgi gördü TÜRKİYE'NİN İLK KUKLA OPERASI 'MADAMA BUTTERFLY' MERSİN'DE SAHNELENECEK TÜRKİYE'NİN İLK KUKLA OPERASI 'MADAMA BUTTERFLY' MERSİN'DE SAHNELENECEK

Melih Öztürk, Türkiye, Mersin, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat MDOB, 'Madama Butterfly Kukla Operası'nın prömiyerini yaptı - Son Dakika


Son Dakika
00:06 Akrabalar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 40 kişilik grup güçlükle ayrıldı
00:03 Bulgaristan eski Başbakanı'na gözaltı şoku
23:57 Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim
23:55 Polislere 'bölge sistemi' getirildi! Kılıçdaroğlu kararı eleştirdi: Garabettir
23:50 Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 00:20:42. #1.13#
SON DAKİKA: MDOB, "Madama Butterfly Kukla Operası"nın prömiyerini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement