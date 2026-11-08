Merkez Park\'ta sahne alan Sagopa Kajmer, Adana Kültür Yolu Festivali\'nde konser verdi

Merkez Park'ta sahne alan Sagopa Kajmer, Adana Kültür Yolu Festivali'nde konser verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Merkez Park'ta sahne alan Sagopa Kajmer, “Neyse”, “Neyim var ki” ve “Galiba” gibi şarkılarını seslendirdi. Konser boyunca müzikseverler sanatçının şarkılarına eşlik etti.
Türkçe rap müziği sanatçısı Sagopa Kajmer, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin ilk gününde, Sagopa Kajmer, Merkez Park'ta sahne aldı.
Sanatçı, konserde "Neyse", "Neyim var ki" ve "Galiba" gibi şarkılarını seslendirdi.
Konser sırasında müzikseverler, Sagopa Kajmer'in söylediği şarkılara eşlik etti.
Kaynak: AA
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