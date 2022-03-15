Mersin'de İstiklal Marşı dizelerinin resmedildiği 41 tuval sergilendi - Son Dakika
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Mersin'de İstiklal Marşı dizelerinin resmedildiği 41 tuval sergilendi

15.03.2022 17:09
Mersin'de İstiklal Marşı dizelerinin resmedildiği 41 tuval sergilendi

Mersin'de 41 görsel sanatlar öğretmeninin, İstiklal Marşı mısralarını yorumlayarak yaptıkları resimlerden oluşan sergi ziyarete açıldı.

Mersin'de 41 görsel sanatlar öğretmeninin, İstiklal Marşı mısralarını yorumlayarak yaptıkları resimlerden oluşan sergi ziyarete açıldı.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "41 Mısra, 41 Resim, 41 Yorum" projesi kapsamında oluşturulan sergi, Mersin Arkeoloji Müzesi'nde beğeniye sunuldu.

Sergide, 41 görsel sanatlar öğretmeninin, marşın kıtalarını yorumlayarak hislerini aktardıkları 41 eser yer aldı.

Vatandaşlar, tek tek inceledikleri resimlerin yapılış sürecini ve tekniğini de eser sahiplerinden dinledi.

Açılışa katılan Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç, projenin 3 aylık çalışmanın ardından hayata geçirildiğini belirterek, "Projemiz, her bir dizenin bir sanatçı tarafından yorumlanmasıyla elde edilen bir resim sergisidir. Dolayısıyla tarihe de geçilmiş bir nottur." dedi.

Sergi, yarına kadar ziyarete açık olacak.

Eserler daha sonra Yenişehir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü'nde sergilenecek.

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milli eğitim bakanlığı, İstiklal Marşı, Yenişehir, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de İstiklal Marşı dizelerinin resmedildiği 41 tuval sergilendi - Son Dakika


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