Mersin'de kadın davulcular mesaiye başladı - Son Dakika
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Mersin'de kadın davulcular mesaiye başladı

02.04.2022 14:03
Mersin'de kadın davulcular mesaiye başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediyenin kurduğu kadın ramazan davulcuları ekibi mesailerine başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediyenin kurduğu kadın ramazan davulcuları ekibi mesailerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğünce oluşturulan ekip, aldıkları eğitimin ardından görevlerinin başına geçti.

Kadın davulcular, ritim ve manilerle vatandaşları sahura kaldırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu yıl ramazan ayına ahenk katacaklarını kaydetti.

Geçen yılda benzer çalışmayı yaptıklarını hatırlatan Tollu, "Çalışmanın her yıl geleneksel olarak devam etmesini sağlayacağız. Kadın davulcularımızın güvenliklerini de kadın olan zabıta müdürümüz sağlıyor. Amacımız insanlarımızı sahura kadın davulcularımızın çaldığı ritimli davul ve manilerle uyandırmak." ifadelerini kullandı.

Davulculardan Hatun Kırcılı, kadın olarak bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ve heyecanla görevlerini yapacaklarını vurguladı.

Hatice Ayan da gönüllerin, ritimlerin ve seslerin bir olduğunu söyledi.

Zübeyde Kelle de belediyenin böyle bir proje hazırlamasından mutlu olduklarını belirtti.

Mersin'de kadın davulcular mesaiye başladı
Mersin'de kadın davulcular mesaiye başladı
Mersin'de kadın davulcular mesaiye başladı
Mersin'de kadın davulcular mesaiye başladı

YORUMLAR
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Mükerrem Tollu, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de kadın davulcular mesaiye başladı - Son Dakika


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