Mersin'de "Mut Ot Festivali" sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de "Mut Ot Festivali" sona erdi

09.05.2022 21:09
Mersin'de "Mut Ot Festivali" sona erdi

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Mut Ot Festivali" sona erdi.

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Mut Ot Festivali" sona erdi.

Mut'ta 7 Mayıs'ta başlayan festivalin son gününde modacı Cemil İpekçi, belgesel yönetmeni Nur Onur'un anlatımıyla yöredeki kök boyalarla renklendirilen kumaşa ahşap baskı yaptı.

Şef aşçı Hazer Amani de bölgede yetişen otlarla hazırladığı yemekleri katılımcıların beğenisine sundu.

İpekçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyadaki otların yarısından çoğunun bu bölgeden çıktığını belirterek, festival sayesinde hem insanların bir araya geldiğini hem de kültürlerin devam ettirildiğini dile getirdi.

Şef Amani de bölgede yetişen otlardan çok az insanın haberi olduğunu belirterek, "Bunların daha çok bilinirliğinin olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Festivalde ot yemekleri yarışmaları düzenlendi, Hacıahmetli ve Çukurbağ mahallelerinde oynanan köy seyirlik oyunları sergilendi, fotoğraf ve resim sergileri açıldı, yöresel müzik grupları sahne aldı.

Mersin'de Mut Ot Festivali sona erdi
Mersin'de Mut Ot Festivali sona erdi
Mersin'de Mut Ot Festivali sona erdi
Mersin'de Mut Ot Festivali sona erdi
Mersin'de Mut Ot Festivali sona erdi

YORUMLAR
500
Çatalzeytin'de zarar gören köprülerin onarımına başlandı Çatalzeytin'de zarar gören köprülerin onarımına başlandı Mersin'de kaybolan 54 yaşındaki adam aranıyor Mersin'de kaybolan 54 yaşındaki adam aranıyor

Cemil İpekçi, Belgesel, Mersin, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de 'Mut Ot Festivali' sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
21:05 Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu
20:31 Erdoğan, ev almayı düşünenlerin yüzünü güldürdü: Konut finansmanı için 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz
20:21 Erdoğan'dan heyecan yaratan sözler: Temmuz ayında dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz
20:17 Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Uruguaylı kaleci son kararını verdi
20:15 Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar hakkında çok net konuştu: Göndermeye hiçbirinizin gücü yetmez
20:14 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Ünal Üstel'e verdi!
19:34 Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı
19:28 Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı
19:25 Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 21:34:01. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de "Mut Ot Festivali" sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement