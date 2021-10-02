Mersin'de "Patifest" renkli görüntülerle başladı - Son Dakika

Mersin'de hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) başladı.

Mezitli Belediyesi ve Mersin Patileri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği iş birliğinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında organize edilen festival, Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kentin çeşitli noktalarından etkinliğe gelen hayvanseverler, festivale kedi ve köpekleriyle katıldı.

British Shorthair ve Tekir cinsi kediler ile Poodle, Fransız Bulldog, Golden Retriever, Chihuahua, Sibirya Kurdu cinsi köpekler gibi çok sayıda türden evcil hayvanın yer aldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Bazı hayvanseverler, sokak hayvanlarının tedavisine ve mama ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla stant açarak el emeği ürünlerini sattı.

Hayvanseverlerden Perihan Çelik, AA muhabirine, festivale kedisiyle birlikte geldiğini ve keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

Festivalin insanlara hayvan sevgisi aşılamak için faydalı olduğunu belirten Çelik, "Festivali çok güzel ve yararlı buluyorum. Hayvanları korumalı ve sevmeliyiz. Festivalin kent için büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Çok güzel ve eğlenceli geçiyor." diye konuştu.

Festivale köpeğiyle katılan Mete Soyutürk de festival kapsamında sokak hayvanlarına yardımda bulunulmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Bahar Arslan da festivale köpeğini sosyalleştirmek amacıyla geldiğini aktararak "Sokak hayvanlarına ve barınaklara yardım etmek beni çok mutlu ediyor. Bu tür organizasyonların daha çok düzenlenmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.