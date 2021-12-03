Mersin'de "Teröre Karşı Renklerle Birleşmek Projesi" resim sergisi açıldı - Son Dakika

Mersin'de öğrenci ve öğretmenler, terörle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Teröre Karşı Renklerle Birleşmek Projesi" kapsamında resim sergisi açtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde uygulamaya konulan proje çerçevesinde, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide 13 öğretmen ve 111 öğrencinin çeşitli tekniklerle yaptığı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Vali Ali İhsan Su, açılışta, Türkiye'nin güzel bir coğrafyada olduğunu ve stratejik olarak önemli konumda yer aldığını söyledi.

Ülkenin gelişmesi ve ilerlemesini istemeyen çeşitli grup ve kesimlerin bulunduğunu aktaran Su, şöyle devam etti:

"Millet olarak tarihten bugüne dek terörle mücadele etmişiz ve bu mücadeleleri kazanmışız. Bugün de dimdik ayaktayız, yarın da inşallah hep birlikte dimdik ayakta olacağız. Bunun için hepimizin bilgilenmesi ve bilinçlenmesi çok önemli. Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü 'Teröre Karşı Renklerle Birleşmek' konulu çalışmayı başlattı. 8 lisemiz ve bir ortaokulumuzun katıldığı, teröre karşı mücadelede bir ve beraber olmak, ülkemizde birlik ve beraberlik bilincinin gelişmesine katkı sunmak amacıyla bu güzel proje gerçekleştirildi."

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yapılan çalışmada, terörle mücadelede farkındalık yaratmak, acının dili, dini ve renginin olmadığını vurgulamak ve halkın desteğini almak amaçlanmıştır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, terör eylemlerinin ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozamayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Etkinlikte, öğretmenler ve sergide emeği geçenlere plaket takdim edildi.