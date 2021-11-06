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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kadın'ım" eserini seyircisiyle buluşturdu - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kadın'ım" eserini seyircisiyle buluşturdu

06.11.2021 21:37
Mersin Devlet Opera ve Balesi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kadın'ım" eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kadın'ım" eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen, müzikleri İbrahim Yazıcı'ya, metni Şirin Aktemur'a ait "Kadın'ım" adlı anlatımlı konserin orkestra şefliğini de İbrahim Yazıcı yaptı.

Etkinliğin "Dört Şarkı" olarak adlandırılan bölümünde MDOB sanatçılarından Selva Erdener, "Kadın'ım" bölümünde de sinema ve dizi oyuncusu Meltem Cumbul sahne aldı.

Tema ve varyasyonların ardından 3 ünlü Türk şairinin eserlerinin de müzikle buluştuğu konserin "Kadın'ım" bölümünde erkeklerle ilişkilerinde asla özne haline gelemeyen kadının, sonunda kendi başına dik ve ayakta durduğu bir ruh haline kavuşması konu edildi.

Etkinliğin sonunda sanatçılar, katılımcılardan alkış aldı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Kadın'ım eserini seyircisiyle buluşturdu
Mersin Devlet Opera ve Balesi Kadın'ım eserini seyircisiyle buluşturdu
Mersin Devlet Opera ve Balesi Kadın'ım eserini seyircisiyle buluşturdu
Mersin Devlet Opera ve Balesi Kadın'ım eserini seyircisiyle buluşturdu
Mersin Devlet Opera ve Balesi Kadın'ım eserini seyircisiyle buluşturdu

İbrahim Yazıcı, Mersin, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Kadın'ım' eserini seyircisiyle buluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kadın'ım" eserini seyircisiyle buluşturdu - Son Dakika
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