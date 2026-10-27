Mersin Erdemli\'de 10 liseden öğrenciler Kanlı Divane\'de türkü seslendirdi

Mersin'de uzunluğu 142, genişliği 95 metre obruğun yer aldığı Kanlı Divane Ören Yeri gençlerin seslendirdiği türkülerle yankılandı. Obruğun yanına kurulan sahnede türküler söylenirken, stantlar da ise o türkülerin anlamları ve yazarları anlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kanlı Divane Ören Yeri'nde liselilerin yer aldığı 'Genç Ar-Ge Sanat Sahnesi' etkinliği düzenlendi. Erdemli Belediyesinin desteği İl Milli Eğitim ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ortaklığıyla yürütülen programda 10 lise den katılan öğrenciler türkü istasyonlarından oluşan bilgilendirme sergisi açtı. Ören yerine gelenler stantları dolaşarak bilgi aldı. Daha sonra ise uzunluğu 142, genişliği 95 metre olan Kanlı Divane Obruğu kenarına kurulan sahnede öğretmenlerinin desteğiyle öğrenciler bir çok türküyü seslendirdi. Milattan Önce 3'üncü yüzyıla kadar geçmişi olduğu bilinen Milattan Sonra 7'inci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü tarihi mekan seslendirilen türkülerle yankılandı. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, protokol üyeleri ve okullardan gelen öğrenciler türkülere zaman zaman eşlik etti.

Açılan türkü istasyonlarında bilgilendirmede bulunan öğrencilerden Zümra Çetin," Arkadaşlarımız türküleri seslendiriyor, biz de burada resimlerimizle, maketlerimizle bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

Kendi arkadaşlarının sahnede Karacaoğlan'ın türkülerini söylediğini anlatan öğrencilerden Sıla Kırmacı ise," Biz de burada resimlerimizle, maketimizle katkı sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlik yıllarımızda dinlediğimiz türkülerimizi seslendiriyorlar"

Etkinliğe katılan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da," İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Erdemli Belediyemizin birlikte organize ettiği 'Genç Ar-Ge Sanat Sahnesi' programındayız. Bugün de gençlik yıllarımızda dinlediğimiz türkülerimizi gençlerimiz sahnede seslendiriyorlar. Böyle bir programın paydaşı olmaktan da gurur duyuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birçok projeye imza atıyoruz. Daha önce de birçok projeye imza attık. Önümüzdeki günlerde de yine birlikte yeni projeler imza atacağız" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'de, "10 tane Anadolu lisemizden öğrencilerimiz yöresel olarak kültürümüzü, türkülerimizi birlikte çalıştılar, derlediler. Türkülerimizin tarihini araştırdılar ve bugün de bu sahne de o türkülerimizi öğrencilerimiz seslendirdi" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba ise, "Amacımız öğrencilerimize kültürümüzü tanıtmak gelecek nesillere aktarmak. Bugün burada Mersin'imizin kültür değerlerinin hem il içerisinde tanıtılması, hem de ulusal ve uluslararası tanıtılması ile ilgili bir proje birlikteliği yaptık. İlk durağını burada Kanlı Divane' de gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de ilimiz sınırları içerisindeki kültür varlıklarının tamamında bu etkinliği yapmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.