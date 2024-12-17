MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı - Son Dakika
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Kültür Sanat

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

MESAM Galası\'nda \'Gazzeli Çocuklar\' Unutulmadı

MESAM, kuruluşunun 38. yılında 'Gazzeli çocuklar' temalı ödül töreni düzenledi. Törende Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a MESAM Özel Ödülü verildi. Törende konuşan Filistin Büyükelçisi, Türk halkının Filistin'in yanında olduğunu belirterek, İslam alemini Filistin halkını yalnız bırakmamaya çağırdı.

17.12.2024 10:24
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MESAM kuruluşunun 38. Yılında Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen 'Gazzeli çocuklar' temalı ödül töreninde Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a MESAM Özel Ödülü verildi.

Türkiye'nin ilk ve en büyük müzik meslek birliği MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) kuruluşunun 38. Yılında 3. Geleneksel Ödül Töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirdi.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

İsrail tarafından Gazze'ye yapılan insanlık dışı saldırıların sembolü olan çocukların ana tema olarak belirlendiği ödül törenine Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Orhan Gencebay, Feridun Hürel, Mahzuni Şerif, Norm Ender'in da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

ÖZEL ÖDÜL

Gecede MESAM Özel Ödülü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'ya MESAM Başkanı Recep Ergül tarafından verildi.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

35.YIL ÖDÜLÜ

35. yılını dolduran MESAM üyeleri, Ali Kocatepe, Hayri Şahin, Güler Işık, İsmail Türüt, İzzet Altunmeşe, Selami Şahin, Yunus Bülbül'e teşekkür ödülü verildi.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

ONUR ÖDÜLÜ

MESAM Onur Ödülünü ise Orhan Gencebay'ın elinden Ceza aldı. Feridun Hürel'in Onur Ödülü ise Zülfü Beyhan tarafından takdim edildi.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

BAŞARI ÖDÜLÜ

Başarı ödüllerini ise bu yıl Orhan Gencebay, Toygar Işıklı, Ahmet Selçuk İlkan, Selim Çaldıran alırken Özel başarı ödülünü Norm Ender, genç yetenek başarı ödülünü de Heijan- Muti aldı.

Görevde olduğu 4 yılı özetleyen MESAM Başkanı Recep Ergül, "Başladığımız günden bugüne kadar kimsenin aidiyetiyle ilgilenmedik, ne etnik kökeni ne siyasi görüşü ne inancı ne de müzik türleri arasında ayrım yapılmasına izin vermedik" dedi.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

"Bu sese ses verdiğiniz için teşekkürler"

Ödül töreninin sponsoru Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan'a teşekkür eden Recep Ergül, bu yılki temanın 'Gazzeli çocuklar' olduğunu belirtti.

Savaşlarda en çok etkilenen çocukların yaşasalar bile travmayı hayatları boyunca atlatamayacaklarını söyleyen Ergül şunları söyledi;

"Orası bizim gönül coğrafyamız, ortak kültür ve ortak inançtan geliyor. Vakti ile kaderimiz birbirine bağlıydı. Şimdi ayrı ülkeler olabiliriz ama onlarla gönül coğrafyamızdaki diğer halklarla kardeşliği ortak kültürü paylaşıyoruz. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Bu olaylar tüm siyasetin insani değerlerinin üstündedir. MESAM olarak sanatçılar insan haklarına özgürlüğe demokrasiye en fazla ilgi gösteren bireylerdir. Bir sanatçı toplumdan böyle bir ses çıkması gerekiyordu. Bu sese ses verdiğiniz için teşekkür ederim."

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

Kültür Bakanı sayesinde dünya sıralaması değişti

Dünyanın her yerinde fikri mülkiyet kabul görülmüş bir hak olduğunu ancak Türkiye'de televizyonlarla bunun 2025'e gelinmesine rağmen sağlanamadığını dile getiren Ergül, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Bakanın talimatı ile 21 bin otelin tamamı ile lisanslama yapıldığını hatırlatan Ergül, "Bakanlık destekli bütün festivaller artık meslek birlikleri ile mukaveleleri göstermeden hak edişlerini alamayacaklar" diye konuştu.

Bakanlık ile umumi mahalli kapsayan proje ille ilk etapta 50 bin sonrasında 150 bin işletmeyi lisanslayacaklarını anlatan Ergül "Bunu başardığımızda Türkiye'nin CİSAC verilerinde sıralamadaki yerini 39. sıradan 20'nin üzerine çıkarabileceğiz" dedi.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

"Telif hakkı kutsaldır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise kendisine Recep Ergül'ün verdiği MESAM Özel Ödülü'nü bakanlık adına aldığını belirterek, "İsrail vahşetine dikkat çeken sanatçıların duyarlılığından dolayı Recep Ergül'e teşekkür ediyorum. Gözlerimizin önünde Filistinli çocuklar kardeşlerimiz yok edilmekte zulme uğramakta bu vahşet hegemon güçlerin gözleri önünde gerçekleşiyor. Telif Hakkı'nın kutsallığı konusundaki çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

"Türk halkı ezelden beri Filistin'in yanında"

MESAM Özel Ödülü'nü Ergül'ün elinden alan Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ise konuşmasında;

"Biz de bir laf vardır; Kendi acını hissedersen sen bir canlısın ama başkalarının acılarını hissedersen gerçek sen gerçek bir insansın. O da sizsiniz. Filistinli çocuklar için gösterdiğiniz duyarlılık büyük bir insan olduğunuzu gösteriyor. İki mesajım var. Abi ve kardeş Türk halkı ezelden beri Filistin'in yanında. Halk olarak, lider olarak, parlamento olarak ve STK olarak yanımızdasınız. İkinci mesajım İslami alemine lütfen Filistin halkını yalnız bırakmayın. Filistin halkı sadece kendi haklarını savunmuyor. Filistin halkı siyonizmin büyük İsrail devletinin Fırat'tan Nil'e kadar kurmak istediği devletim karşısında. Bizi yalnız bırakmayın" dedi.

Kültür Sanat, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı - Son Dakika

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