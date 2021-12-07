Mevlana'yı anma törenleri 'İrfan Vakti' yürüyüşüyle başladı (2) - Son Dakika

SEMA GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Konya'da her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve bugün 'İrfan Vakti' temalı yürüyüşle başlayan 'Hz. Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde sema gösterisi yapıldı. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sema gösterisinden önce Kuran'ı Kerim okundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde sanatçı Ahmet Özhan, konser verdi. Tasavvuf tarihi araştırmacısı yazar Ömer Tuğrul İnançer de Mevlana'nın önemli eseri Mesnevi'yi anlattı. Davetlilerdin büyük ilgiyle izledikleri tören, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema gösterisiyle sona erdi.

'Hz. Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında 17 Aralık'a kadar sema gösterileri, Mevlana üzerine söyleşiler ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

17 Aralık akşamı da 'düğün gecesi' anlamına gelen Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' töreniyle sona erecek.

İsmail AKKAYA- Duygu KARAKOÇ/KONYA-DHA