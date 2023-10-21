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Migros Türkiye'den Fazıl Say açıklaması: Konser iptalleriyle alakamız yok - Son Dakika

Migros Türkiye'den Fazıl Say açıklaması: Konser iptalleriyle alakamız yok

Son Güncelleme: 21.10.2023 12:24

Fazıl Say'ın İsviçre'de gerçekleştireceği konserler Filistin için barış çağrısı yapması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını desteklemesi nedeniyle Migros firması tarafından iptal edildi. Konu hakkında bir açıklama yapan Migros Türkiye, "Bu konserlerle Migros Türkiye'nin hiçbir alakası yoktur." ifadeleriyle topu Migros İsviçre'ye attı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 15 gündür devam ederken, bu süreçte birçok ünlü isim de savaş karşıtı paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarını kınayan paylaşımlarda bulunmuştu. Gazze için barış çağrısı yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını destekleyen Fazıl Say'ın İsviçre'de vereceği konserler Migros tarafından iptal edildi. Konser iptalleriyle ilgili açıklama yapan Say, "Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail- Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler" dedi. Migros'un aldığı karar tepki çekerken konu hakkında bir açıklamada Migros Türkiye'den geldi.

MİGROS TÜRKİYE: KONSERLERLE ALAKAMIZ YOK

Konser iptalleriyle ilgili alakaları olmadığını belirten Migros Türkiye, Fazıl Say'ın açıklamasını alıntılayarak bir paylaşım yaptı. Migros Türkiye'nin paylaşımında "Bu konserlerle Migros Türkiye'nin hiçbir alakası yoktur." denildi.

Migros Türkiye'den Fazıl Say açıklaması: Konser iptalleriyle alakamız yok

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Son Dakika Kültür Sanat Migros Türkiye'den Fazıl Say açıklaması: Konser iptalleriyle alakamız yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Migros Türkiye'den Fazıl Say açıklaması: Konser iptalleriyle alakamız yok - Son Dakika
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