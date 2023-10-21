Migros Türkiye'den Fazıl Say açıklaması: Konser iptalleriyle alakamız yok

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 15 gündür devam ederken, bu süreçte birçok ünlü isim de savaş karşıtı paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarını kınayan paylaşımlarda bulunmuştu. Gazze için barış çağrısı yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını destekleyen Fazıl Say'ın İsviçre'de vereceği konserler Migros tarafından iptal edildi. Konser iptalleriyle ilgili açıklama yapan Say, "Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail- Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler" dedi. Migros'un aldığı karar tepki çekerken konu hakkında bir açıklamada Migros Türkiye'den geldi.

MİGROS TÜRKİYE: KONSERLERLE ALAKAMIZ YOK

Konser iptalleriyle ilgili alakaları olmadığını belirten Migros Türkiye, Fazıl Say'ın açıklamasını alıntılayarak bir paylaşım yaptı. Migros Türkiye'nin paylaşımında "Bu konserlerle Migros Türkiye'nin hiçbir alakası yoktur." denildi.