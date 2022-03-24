Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar açıklandı - Son Dakika

Müzik festivali 'Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar belli oldu.

Milyon Yapım organizasyonuyla sevilen sanatçıların sahne alacağı festival, 04-05-06-07 Mayıs tarihlerinde Kapadokya'da müzikseverlerle buluşacak. Festivalde Duman, Athena, Sertab Erener, Selda Bağcan, Pinhani, Ceza'nın da aralarında olduğu 17 sanatçı konser verecek.

Milyonfest Kapadokya'nın programı ve sahne alacak sanatçılar şöyle: 04 MAYIS ÇARŞAMBADumanSelda BağcanFlörtRDM

05 MAYIS PERŞEMBESertab ErenerCezaMadrigalEmre Kula Ali Talha Çevik

06 MAYIS CUMAAthenaDolu Kadehi Ters TutDedublümanHipersona

07 MAYIS CUMARTESİPinhaniAdamlarYaşlı AmcaLara Çayan



- İstanbul