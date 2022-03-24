Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar açıklandı - Son Dakika
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Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar açıklandı

24.03.2022 10:29
Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar açıklandı

Müzik festivali 'Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar belli oldu.

Müzik festivali 'Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar belli oldu.

Milyon Yapım organizasyonuyla sevilen sanatçıların sahne alacağı festival, 04-05-06-07 Mayıs tarihlerinde Kapadokya'da müzikseverlerle buluşacak. Festivalde Duman, Athena, Sertab Erener, Selda Bağcan, Pinhani, Ceza'nın da aralarında olduğu 17 sanatçı konser verecek.

Milyonfest Kapadokya'nın programı ve sahne alacak sanatçılar şöyle: 04 MAYIS ÇARŞAMBADumanSelda BağcanFlörtRDM

05 MAYIS PERŞEMBESertab ErenerCezaMadrigalEmre Kula Ali Talha Çevik

06 MAYIS CUMAAthenaDolu Kadehi Ters TutDedublümanHipersona

07 MAYIS CUMARTESİPinhaniAdamlarYaşlı AmcaLara Çayan

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonfest Kapadokya'da sahne alacak sanatçılar açıklandı - Son Dakika
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