Mine Söğüt, Papirüs programında edebiyat ve gazetecilik üzerine konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mine Söğüt, Papirüs programında edebiyat ve gazetecilik üzerine konuştu

Mine Söğüt, Papirüs programında edebiyat ve gazetecilik üzerine konuştu

Gazeteci ve yazar Mine Söğüt, Erinç Büyükaşık'ın sunduğu 'Papirüs' programına konuk oldu. Söğüt, programda edebiyat ve gazetecilik arasındaki ilişkiyi, kendi yazarlık serüvenini ve toplumsal meseleleri ele aldı. Gazetecilik geçmişinin edebi üretimine etkisi üzerine konuşan Söğüt, yazarlık kimliğinin gazetecilikten bağımsız bir şekilde gelişebileceğini vurguladı. Toplumsal cinsiyet konusuna da değinen Söğüt, kadın yazarların sıklıkla bu tür konulara odaklanmasının beklenmesine eleştiri getirdi.

16.11.2024 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erinç Büyükaşık'ın sunduğu "Papirüs" programının bu haftaki konuğu, gazeteci ve yazar Mine Söğüt oldu. Söğüt, edebiyat ve gazetecilik arasındaki ilişkiyi, kendi yazarlık serüvenini ve toplumsal meseleleri ele alırken programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GAZETECİLİK GEÇMİŞİM OLMASAYDI DA YAZAR OLURDUM"

Söğüt, gazetecilik kariyerinin edebi üretimine etkisi üzerine şunları söyledi: "Sosyolojik gözlemler yapan bir gazeteciydim. Ancak gazetecilik geçmişim olmasaydı da aynı yerden üretecek bir edebiyatçı olurdum" diyerek yazarlık kimliğinin gazetecilikten bağımsız bir şekilde gelişebileceğini vurguladı.

"BEN KADIN MESELELERİ ÜZERİNE YAZAN BİR YAZAR DEĞİLİM"

Toplumsal cinsiyet konusuna da değinen Söğüt, "Ben kadınlık ve kadın meseleleri üzerine yazan bir yazar değilim" dedi. Bu açıklamasıyla, kadın yazarların sıklıkla bu tür konulara odaklanmasının beklenmesine yönelik bir eleştiri getirdi.

1980'LERİN TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ

Söğüt, 1980'lerin dünyasına dair de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu: "1980'ler, iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçiş yılıydı." Bu dönemin toplumsal ve siyasi değişimlerinin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini anlattı.

Mine Söğüt'ün samimi açıklamaları ve derinlikli analizleriyle "Papirüs" programının bu bölümü, edebiyat ve gazetecilikle ilgilenen izleyiciler için kaçırılmayacak bir içerik sunuyor.

Kültür Sanat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mine Söğüt, Papirüs programında edebiyat ve gazetecilik üzerine konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:21 Trump’ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir
17:48 AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı
15:47 Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu’nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu'nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak
15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
23:18 Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:56 Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü
07:48 Ukrayna’da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
05:30 Ali Koç’un “Yönetim istifa“ tezahüratına verdiği tepkiye bakın Ali Koç'un "Yönetim istifa" tezahüratına verdiği tepkiye bakın
03:41 Wanda Nara ile davalık olan Icardi’den olay hareket Wanda Nara ile davalık olan Icardi'den olay hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 19:01:20. #1.12#
SON DAKİKA: Mine Söğüt, Papirüs programında edebiyat ve gazetecilik üzerine konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.