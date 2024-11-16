Erinç Büyükaşık'ın sunduğu "Papirüs" programının bu haftaki konuğu, gazeteci ve yazar Mine Söğüt oldu. Söğüt, edebiyat ve gazetecilik arasındaki ilişkiyi, kendi yazarlık serüvenini ve toplumsal meseleleri ele alırken programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Söğüt, gazetecilik kariyerinin edebi üretimine etkisi üzerine şunları söyledi: "Sosyolojik gözlemler yapan bir gazeteciydim. Ancak gazetecilik geçmişim olmasaydı da aynı yerden üretecek bir edebiyatçı olurdum" diyerek yazarlık kimliğinin gazetecilikten bağımsız bir şekilde gelişebileceğini vurguladı.
Toplumsal cinsiyet konusuna da değinen Söğüt, "Ben kadınlık ve kadın meseleleri üzerine yazan bir yazar değilim" dedi. Bu açıklamasıyla, kadın yazarların sıklıkla bu tür konulara odaklanmasının beklenmesine yönelik bir eleştiri getirdi.
Söğüt, 1980'lerin dünyasına dair de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu: "1980'ler, iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçiş yılıydı." Bu dönemin toplumsal ve siyasi değişimlerinin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini anlattı.
Mine Söğüt'ün samimi açıklamaları ve derinlikli analizleriyle "Papirüs" programının bu bölümü, edebiyat ve gazetecilikle ilgilenen izleyiciler için kaçırılmayacak bir içerik sunuyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Mine Söğüt, Papirüs programında edebiyat ve gazetecilik üzerine konuştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?