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Moldova Akademik Dans Topluluğu Joc, başkentte sahne aldı - Son Dakika

Moldova Akademik Dans Topluluğu Joc, başkentte sahne aldı

23.11.2021 23:34
Moldova Akademik Dans Topluluğu Joc, başkentte sahne aldı

Moldova Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında, "Joc Moldova Akademik Dans Topluluğu" başkentte sahneye çıktı.

Moldova Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında, "Joc Moldova Akademik Dans Topluluğu" başkentte sahneye çıktı.

Moldova Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında Congressium'da düzenlenen gösteriye, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Büyükelçi Croitor, gösteriden önce seyircilere hitabında, Moldova'nın 30. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ülkenin ünlü sanatçılarını Türkiye'ye davet ettiklerini belirtti.

Türkiye-Moldova ilişkilerinin her zaman çok iyi olduğunu dile getiren Croitor, iki ülkenin stratejik ortak olduğunun altını çizdi.

Croitor, Moldova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı.

İki ülke arasındaki vizesiz seyahat, serbest ticaret anlaşması, Moldova'da faaliyet gösteren Türk şirketleri gibi konuların bağları kuvvetlendirdiğini belirten Croitor, her alandaki iş birliği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Moldova'nın geleneksel kıyafetlerinin ve müzik kültürünün yansıtıldığı gösteride 80 dansçı yer aldı.

Moldova Kültür Günleri

Ankara'da 28 Kasım'a kadar sürecek Moldova Kültür Günleri etkinlikleri, 24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) salonunda düzenlenecek "Moldova Ulusal Halk Müziği Orkestrası Lautari" konseriyle devam edecek.

Ayrıca, 27 ve 28 Kasım'da başkentteki iki ayrı alışveriş merkezinde "Kadınca Dans Topluluğu"nun gösterilerinin yanı sıra geleneksel kıyafetler, lezzetler ve el yapımı ürünler sergilenecek.

Togo Cumhuriyeti, Moldova, Türkiye, Dans, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Moldova Akademik Dans Topluluğu Joc, başkentte sahne aldı - Son Dakika


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