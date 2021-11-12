Muğla'da düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Pandemi – COVİD-19" temalı Uluslararası Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini törenle aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yarışmaya 58 ülkeden 667 çizerin 2 bin 251 karikatür ile katıldığını, yarışmada Türkiye'den 271 eserin yer aldığını söyledi.

Yarışmanın 7 yıl önce ulusal düzeyde başladığını belirten Gürün, "Önce uluslararası yapalım dediğimizde ne kadar katılım olur endişesiyle düşünmüştük. İlk yıl beklentimizin üstündeydi. Bugün baktığımızda çok önemli rakamlara ulaştık. Muğla'yı gerçekten dolu dolu bütün etkinlikleri ile kültür kenti Muğla unvanını da herkesin zihnine yerleştirip kültürel etkinliklerin merkezi haline getirebiliriz." dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Muğla'nın turizm ve tarım kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda kültür ve sanat kenti olduğunu kaydetti.

Yarışma Koordinatörü ve Jüri Başkanı Karikatürist Mehmet Selçuk ise yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışmaya Fransa'dan katılan ve birinci olan Shahrokh Heidari ve ikinci olan Hırvatistanlı sanatçı Dado Kovacevic'in salgın nedeniyle törene katılamamaları nedeniyle ödüllerini Koordinatör ve Jüri Başkanı Mehmet Selçuk, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den aldı.

Yarışmada ABD'den David Hafez üçüncü olurken mansiyon ödüllerini Belçika'dan Luc Descheemaeker, Türkiye'den Sarkis Paçacı ve Antalya'dan Yavuz Özhan Önür kazandı.

Turan Özdemir özel ödülünü Eskişehir'den Mehmet Zeber, 18 Yaş altı ödüllerini Sinop'tan Zeki Tabaklı, Çorum'dan Selin Bozkurt kazandı.