Muğla'da güçlendirme süren kütüphanede hizmet, 5 bin kitaplı gezici araçla sürüyor - Son Dakika
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Muğla'da güçlendirme süren kütüphanede hizmet, 5 bin kitaplı gezici araçla sürüyor

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Muğla\'da güçlendirme süren kütüphanede hizmet, 5 bin kitaplı gezici araçla sürüyor
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Muğla Menteşe'deki Muğla Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde depreme dayanıklılık için yürütülen güçlendirme çalışmaları sürüyor. Bina kapalıyken bahçedeki gezici kütüphanede yaklaşık 5 bin kitap okuyucularla buluşuyor, çocuklar için ayrılan alan da hizmet veriyor.

Muğla Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde depreme dayanıklılık kapsamında başlatılan güçlendirme çalışmaları devam ederken, kütüphane hizmeti gezici kütüphaneyle kesintisiz sürdürülüyor. Kütüphanenin bahçesine konuşlandırılan araçta yaklaşık 5 bin kitap okuyucularla buluşuyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde başlatılan güçlendirme çalışmaları sürüyor. Ağustos ayında tahliye süreciyle gündeme gelen kütüphanelerde çalışmaların başlamasıyla birlikte, okuyucular için alternatif hizmet uygulaması devreye alındı.

Güçlendirme çalışmaları nedeniyle binanın kullanıma kapatılmasının ardından Muğla Halk Kütüphanesi'nin hizmeti, kütüphanenin hemen önündeki bahçeye konuşlandırılan gezici kütüphane aracılığıyla devam ediyor.

Araç içerisinde yaklaşık 5 bin kitap bulunurken, görevli personel de okuyuculara hizmet veriyor. Vatandaşlar gezici kütüphaneden yararlanarak kitaplara ulaşabiliyor ve kütüphane hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Gezici kütüphanede çocukların vakit geçirebileceği küçük bir alan da yer alıyor. Böylece çocukların kitaplarla buluşması ve kütüphane alışkanlıklarını sürdürmesi amaçlanıyor.

Ağustos ayında tahliye edilen kütüphane binalarında tadilat süreci devam ediyor.

Kaynak: İHA
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