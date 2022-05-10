Muğla, "Türk Mutfağı Haftası"na hazırlanıyor - Son Dakika
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Muğla, "Türk Mutfağı Haftası"na hazırlanıyor

10.05.2022 18:07
Muğla, "Türk Mutfağı Haftası"na hazırlanıyor

Muğla'da, 21-27 Mayıs'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Muğla'da, 21-27 Mayıs'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Ula'da düzenlenen İl Tanıtım ve Geliştirme Yürütme Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Tavlı, Türk Mutfağı Haftası için 13 ilçede hazırlıkların başladığını, hafta boyunca da etkinlikler yapılacağını söyledi.

Muğla'nın ve ülkenin yemek kültürünün yerli ve yabancı misafirlere tanıtılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Tavlı, yöresel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılması ve markalaşmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Muğla'nın dört mevsim turizm hedefine emin adımlarla ilerlediğini, Muğla'nın turizm çeşitliliğinde ülkenin en önde gelen şehri olduğunu vurgulayan Tavlı, "Deniz, kum ve güneş gibi klasik tatil anlayışının yanında bir şehrin mutfak kültürünü tanımak, tarihi dokusunu keşfetmek ve şehir ile bütünleşen mutfak unsurlarını deneyimleme gibi nedenlerle gastronomi turizminin, doğa, spor, yat, eko ve agro turizm gibi alternatif turizm çeşitleriyle birlikte daha fazla tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Muğla mutfağının olağanüstü zenginlikte olduğunu kaydeden Tavlı, bugüne kadar Muğla mutfağını tanıtarak, bu zenginliği ortaya koymak için yapılan çalışmaları daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

Muğla'nın çok zengin bir gastronomi kültürüne sahip olduğunu, bunun tanıtımı için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Tavlı, "Bu çalışmaların koordinasyonunun sağlanması amacıyla Muğla Gastronomi Buluşmaları düzenleniyor. Ortak akıl ve kolektif hareketle yapılacak çalışmalarla turizmin yükselen yıldızı Muğla gastronomi alanında da hak ettiği yere gelecek." diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl de Türk Mutfağı Haftasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde her yıl 21-27 Mayıs'ta kutlanacağını ifade etti.

Toplantı sonunda katılımcılara, öğle yemeğinde başta Coğrafi İşaret sahibi "Muğla Tarhanası" olmak üzere "Muğla Keşkeği", "İçli Pilav", "Muğla Kebabı" ve tatlı olarak da "Muğla Zerdesi" ikram edildi.

Toplantıya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcıları Mehmet Suphi Olcay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, turizmciler ve gastronomi dernekleri temsilcileri ile çeşitli sektör temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla, 'Türk Mutfağı Haftası'na hazırlanıyor - Son Dakika


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