Niğde'de 1700 yetim piknikte buluştu

Niğde'de düzenlenen "2. Yetimler Buluşması"na yaklaşık 1700 yetim katıldı.

Niğde Belediyesi ve Yetim Eli Derneği iş birliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Çiftlik ilçesindeki Ketençimen Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte, okçuluk, judo, güreş, futbol, boks, tekvando gösterileri yapıldı, yaş gruplarına göre çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Ata binip, oyun havuzlarında eğlenen yetimlere, hayırseverlerin desteğiyle köfte ekmek, pamuk şeker ve dondurma ikram edildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1700 yetim çocuğa karne hediyesi olarak piknik yaptırdıklarını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Yetimlerin mutlu olduğunu, oyunlar oynadığını, yüzlerindeki gülümsemeyi, gözlerindeki mutluluğu, heyecanı görmek bizi de çok mutlu ediyor. İnşallah bu organizasyonların devamı olacak. Biz onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, devlet olarak, millet olarak, belediye ve STK'ler olarak onların yanındayız. Çünkü geleceğimiz onlar, ülkemizi, her şeyimizi onlara emanet edeceğiz. Onlar bu çağlarını ne kadar pozitif enerjiyle geçirirse bizler de o kadar mutlu oluruz."

Yetim Eli Derneği Başkanı Şahin Mercan da 13 yaşında yetim kaldığını ve kendisini güreş hocasının hayata hazırladığını aktardı.

Yetimler için bu tür organizasyonlar düzenlediklerini belirten Mercan, "Geçen sene bu etkinliklerin ilkini düzenlemiştik. Bu tür etkinliklerde daha çok oyun ve spora yöneliyoruz. Akademik başarısı düşük olan yetimleri beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tespit ediyor, boksa, tekvandoya, güreşe, atletizme, futbola yönlendirerek bu şekilde onları rehabilite etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.