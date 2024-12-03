Nisa Leyla: Edebiyatın ve sanatın kadın diline ihtiyacı var

Kültür Sanat

Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğuPapirüs programının bu haftaki konuğu şair Nisa Leyla, şiir ve kadın şair olmak üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Leyla, kadınlık hallerini şiire nasıl yansıttığını ve şiir dünyasında bir kadın olarak var olma mücadelesini anlattı.

"ŞİİR, BENİM İLK ÇOCUĞUM"

Nisa Leyla, şiir yazmaya aşk şiirleri okuyarak başladığını belirterek, "Şiir benim ilk çocuğumdur" dedi. Şiirle olan bağını duygusal bir şekilde tanımlayan Leyla, bu ilişkiyi hayatında çok özel bir yere koyduğunu vurguladı.

"SANATIN KADIN DİLİNE İHTİYACI VAR"

Kadınlık hallerinin şiirlerindeki yansımasını değerlendiren Leyla, "Edebiyatın, şiirin ve sanatın kadın diline ihtiyacı var" ifadesiyle, kadın bakış açısının sanat dünyasında daha çok yer alması gerektiğini söyledi. Kadının yaratıcı doğasına dikkat çeken Leyla, "Sağ ve dişil dile sahip olan kadın zaten yaratıcıdır" sözleriyle güçlü bir mesaj verdi.

"MUTFAĞINA DÖN" ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Şiir dünyasında bir kadın olarak karşılaştığı zorluklara da değinen Leyla, "Bana, 'Mutfağına dön' diyen çok kişi oldu" diyerek bu eleştirilerin kendisini yıldırmadığını, aksine daha da motive ettiğini belirtti.

"DERGİLER EDEBİYATIN MUTFAĞIDIR"

Üniversite döneminde dergilerden çok beslendiğini ifade eden şair, "Dergiler edebiyatın mutfağıdır" diyerek, dergilerin şiir dünyasında ve sanatçılar için oynadığı önemli role dikkat çekti. Nisa Leyla'nın sanat ve edebiyat üzerine paylaştığı görüşler, izleyicilere kadın şairlerin mücadelelerini ve yaratıcılık süreçlerini anlama fırsatı sundu.