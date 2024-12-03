Nisa Leyla: Edebiyatın ve sanatın kadın diline ihtiyacı var - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Nisa Leyla: Edebiyatın ve sanatın kadın diline ihtiyacı var

Nisa Leyla: Edebiyatın ve sanatın kadın diline ihtiyacı var

Papirüs programının konuğu olan şair Nisa Leyla, kadın şair olmanın zorluklarını ve kadınlık hallerini nasıl şiire yansıttığını anlattı. Leyla, 'Şiir benim ilk çocuğumdur' diyerek şiirle olan bağını tanımladı. Kadın bakış açısının sanat dünyasında daha çok yer alması gerektiğini belirten Leyla, 'Edebiyatın, şiirin ve sanatın kadın diline ihtiyacı var' dedi.

03.12.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğuPapirüs programının bu haftaki konuğu şair Nisa Leyla, şiir ve kadın şair olmak üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Leyla, kadınlık hallerini şiire nasıl yansıttığını ve şiir dünyasında bir kadın olarak var olma mücadelesini anlattı.

"ŞİİR, BENİM İLK ÇOCUĞUM"

Nisa Leyla, şiir yazmaya aşk şiirleri okuyarak başladığını belirterek, "Şiir benim ilk çocuğumdur" dedi. Şiirle olan bağını duygusal bir şekilde tanımlayan Leyla, bu ilişkiyi hayatında çok özel bir yere koyduğunu vurguladı.

"SANATIN KADIN DİLİNE İHTİYACI VAR"

Kadınlık hallerinin şiirlerindeki yansımasını değerlendiren Leyla, "Edebiyatın, şiirin ve sanatın kadın diline ihtiyacı var" ifadesiyle, kadın bakış açısının sanat dünyasında daha çok yer alması gerektiğini söyledi. Kadının yaratıcı doğasına dikkat çeken Leyla, "Sağ ve dişil dile sahip olan kadın zaten yaratıcıdır" sözleriyle güçlü bir mesaj verdi.

"MUTFAĞINA DÖN" ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Şiir dünyasında bir kadın olarak karşılaştığı zorluklara da değinen Leyla, "Bana, 'Mutfağına dön' diyen çok kişi oldu" diyerek bu eleştirilerin kendisini yıldırmadığını, aksine daha da motive ettiğini belirtti.

"DERGİLER EDEBİYATIN MUTFAĞIDIR"

Üniversite döneminde dergilerden çok beslendiğini ifade eden şair, "Dergiler edebiyatın mutfağıdır" diyerek, dergilerin şiir dünyasında ve sanatçılar için oynadığı önemli role dikkat çekti. Nisa Leyla'nın sanat ve edebiyat üzerine paylaştığı görüşler, izleyicilere kadın şairlerin mücadelelerini ve yaratıcılık süreçlerini anlama fırsatı sundu.

Kültür Sanat, Edebiyat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Nisa Leyla: Edebiyatın ve sanatın kadın diline ihtiyacı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 16:58:53. #1.13#
SON DAKİKA: Nisa Leyla: Edebiyatın ve sanatın kadın diline ihtiyacı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.