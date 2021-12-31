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Öğrencilerin yediği meyvelerin çekirdeği fidana dönüşüyor - Son Dakika

Öğrencilerin yediği meyvelerin çekirdeği fidana dönüşüyor

31.12.2021 11:35
Öğrencilerin yediği meyvelerin çekirdeği fidana dönüşüyor

Karaman merkeze 40 kilometre mesafedeki Bucakkışla köyünde öğrencilerin yediği meyvelerin çekirdekleri "Tohumlardan bulutlara" projesiyle fidana dönüşüyor.

Karaman merkeze 40 kilometre mesafedeki Bucakkışla köyünde öğrencilerin yediği meyvelerin çekirdekleri "Tohumlardan bulutlara" projesiyle fidana dönüşüyor.

Bucakkışla Köyü İlk ve Orta Okulunda 9 senedir sınıf öğretmenliği yapan Fatih Bircan'ın çocuklara doğa sevgisini aşılamak için hazırladığı proje kapsamında, evlerinde tükettikleri meyvelerin çekirdeklerini çöpe atmayarak okula getiren öğrenciler, öğretmenleri ile bardaklara ektikleri çekirdekleri çimlenmeye bırakıyor.

Okul lojmanının bahçesine de küçük bir sera kuran Bircan, sınıfında da öğrencilerine fidan üretimi konusunda uygulamalı bilgi veriyor.

Sınıf öğretmeni Bircan, AA muhabirine, ilçenin Akdeniz iklimi özellikleri gösterdiğini bu nedenle toprağının bereketli olduğunu belirtti.

Bircan, öğrencileri ile hayata geçirdiği projeyle fidan üretimini başlattıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tohumlardan bulutlara diye bir proje geliştirdik. Bu proje öğrencilerimiz tarafından sevildi. Projeyi başlattıktan sonra okuldaki bütün öğrencilerin ağaca ve doğaya karşı daha fazla ilgili olmaya başladıklarını gördüm. Derse başlarken sıranın üzerine keyifle bırakılan limon çekirdekleri sınıfımızı şenlendirdi. Öğrencilerimin yemekhaneden aldıkları bir elmanın çekirdeklerini getirmeleri, gittikleri misafirlikte limonların çekirdeklerini toplayıp getirmeleri, fidanları sahiplenerek teknik anlamda bilgi sahibi olmaları beni çok mutlu etmeye başladı.

Öğrencilerimiz doğa ve ağaç sevgisi yanında teknik bilgiler kazanıyorlar. Şu anda 300'e yakın dut çeliğimiz var, 200'e yakın limon çekirdeğimiz köklenmiş durumda. Zeytin, cennet meyvesi, incir, nar çeliklerimiz var. Limon yapraklarını köklendiriyoruz. Tohumlar çimlenip bulutlara doğru yol alırken öğrencilerimiz bu süreçte çok mutlu oluyor."

Üretilen fidanları öğrencileri ile bahçelere dikeceklerini anlatan Bircan, öğrencilerin bir şey üretme duygusunu yaşamasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bircan, projeye velilerin de ilgi gösterdiğine değinerek, "Belki öğrencilerimizden fidancılığı meslek olarak yapanlar olacak. Velilerimizden sera kurup fidan üretmek isteyen var. Gerekli bilgi paylaşımında bulunarak destek oluyorum. Gelecekte burada fidancılığın hızla gelişeceğine inanıyorum. Fidan üretimi için harika bir potansiyel bulunuyor burada." diye konuştu.

Okul müdürü Mahmut Demir de projenin öğretmenler olarak kendilerinde de heyecan yarattığını belirterek, "Öğrencilerimiz yapraktan, ağaç dallarından, meyve çekirdeklerinden fidan üretiyor. Bu fidanları öğrencilerimiz orman haftasında toprakla buluşturacak. Çok mutluyuz. Bu projede desteklerini bizlerden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Abdulkadir Gün de bu projeyle derslerinin artık daha heyecanlı geçtiğini aktararak, "Dut, zeytin ve limon çekirdeklerini köklendiriyoruz. Derslerimizin yanında fidan üretmesini de öğreniyoruz. Bundan sonrada üretmeye devam edeceğiz." dedi.

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Akdeniz, Karaman, Zeytin, Fatih, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Öğrencilerin yediği meyvelerin çekirdeği fidana dönüşüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencilerin yediği meyvelerin çekirdeği fidana dönüşüyor - Son Dakika
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