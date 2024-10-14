Gözü dönmüş kadının korkunç intikamı tüyler ürpertti "Küllerini yedim"

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Kanadalı yazar Jessica Waite, ölen eşinin tabletini karıştırırken aldatıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Eşinin Teksas seyahati sırasında ani bir şekilde vefat etmesi üzerine eşinin cesedinin tutulduğu, Houston'daki hastanenin numarasını öğrenmek için tabletini açtı. Arama geçmişine baktığında ise eşinin kendisini düzenli olarak başka kadınlarla aldattığını öğrendi.

HASTANE NUMARASINI ÖĞRENMEK İSTEMİŞTİ

Yaşadığı travmayı yeni yayınladığı anı kitabında anlatan Waite, eşi Sean'un 2015'te iş ziyareti için gittiği Teksas'ta ölmesinin ardından öğrendiği gizli gerçekleri açıklayarak gündeme bomba gibi oturdu. Japonya'da öğretmenlik yaptığı sırada tanışan Jessica ve Sean, 1998 yılında hayatını birleştirmişti. Evlendikten sonra Kanada'ya taşınan ikili bir çocuk sahibi olmuştu. Eşinin ABD'nin Colorado eyaletindeki bir iş imkanı nedeniyle oraya taşındığını ve kendisinin çocuğuyla birlikte Kanada'nın Calgary kentindeki evinde kaldığını dile getiren Waite, "Aramızdaki mesafelere rağmen mutluyduk" dedi. Ölümünün üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen eski eşine olan kızgınlığının bir an olsun azalmadığını dile getiren Waite, eşinin küllerinin bir kısmını yediğini diğer bir kısmını ise köpek dışkısıyla karıştırdığını ifade etti.