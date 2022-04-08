Ordu'da 86 yaşındaki kadın çocukluk hayali olan piyano kursuna başladı - Son Dakika
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Ordu'da 86 yaşındaki kadın çocukluk hayali olan piyano kursuna başladı

08.04.2022 12:02
Ordu'da 86 yaşındaki kadın çocukluk hayali olan piyano kursuna başladı

Ordu'da yaşayan 86 yaşındaki Nurten Cebeci, ilerleyen yaşına rağmen piyano kursundaki azmiyle herkese örnek oldu.

Ordu'da yaşayan 86 yaşındaki Nurten Cebeci, ilerleyen yaşına rağmen piyano kursundaki azmiyle herkese örnek oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cebeci, piyano ile ilk kez 9 yaşında İzmir'de gittiği bir misafirlikte karşılaştı ve enstrümana hayran kaldı. Daha sonra başka illere taşınan Cebeci, çeşitli nedenlerle bu hayalini gerçekleştiremedi.

Cebeci'nin kızı İlknur Tursak, Altınordu ilçesindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (ORMEK) derslere girerken burada piyano eğitimi verildiğini gördü. Tursak, annesinin hayalini gerçekleştirmek için kendisiyle konuşarak kursa kaydını yaptırdı. Derslerini aksatmadan piyano eğitimlerine devam eden Cebeci, burada gösterdiği azmiyle örnek oldu.

Cebeci, kızının teşvikiyle piyano çalmaya başladığını belirterek, "Benim en çok heves ettiğim piyano çalmaktı ve ORMEK ile çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. ORMEK gerçekten kendi yuvamız gibi." ifadesini kullandı.

Piyano eğitmeni Melis Sipahi Başaran ise her yaş grubuna müzik eğitimi verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Asıl amacımız herkese ulaşabilmek. Nurten teyzemizin bu kursa gelmesi bizi çok mutlu etti. 86 yaşında bir kursiyere piyano eğitimi vermek benim içinde çok önemli bir deneyimdi. Gerçekten çok istekli bir öğrenci. Hayalini gerçekleştirmesinde ona yardımcı olmakta beni ayrıca mutlu ediyor."

Öte yandan ORMEK'i ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de kursiyer Nurten Cebeci'ye sohbet etti ve azmi ve başarısı dolayısıyla kendisini tebrik etti.

Ordu'da 86 yaşındaki kadın çocukluk hayali olan piyano kursuna başladı
Ordu'da 86 yaşındaki kadın çocukluk hayali olan piyano kursuna başladı
Ordu'da 86 yaşındaki kadın çocukluk hayali olan piyano kursuna başladı

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Altınordu, Çocukluk, İzmir, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da 86 yaşındaki kadın çocukluk hayali olan piyano kursuna başladı - Son Dakika


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