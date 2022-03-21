Ordu'da özel eğitim alan çocuklar Hacivat-Karagöz gösterisiyle eğlendi - Son Dakika
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Ordu'da özel eğitim alan çocuklar Hacivat-Karagöz gösterisiyle eğlendi

21.03.2022 11:07
Ordu'da özel eğitim alan çocuklar Hacivat-Karagöz gösterisiyle eğlendi

Ordu'da faaliyet gösteren İlgi Özel ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, Hacivat-Karagöz ve palyaço gösterisiyle eğlenceli vakit geçirdi.

Ordu'da faaliyet gösteren İlgi Özel ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, Hacivat-Karagöz ve palyaço gösterisiyle eğlenceli vakit geçirdi.

Kentte bir süre önce kurulan Mega Atılım Derneği tarafından özel öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Merkezin toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Hacivat-Karagöz ve palyaço gösterisiyle eğlenceli anlar yaşadı.

Velililerin de katıldığı etkinlik, kesilen pasta ile sona erdi.

İlgi Özel ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Servet Özkan, AA muhabirine, çocukların akademik seviyelerini desteklemenin yanında bu tür sosyal faaliyetleri önemsediklerini söyledi.

Çocukların bu gibi etkinlikler sayesinde çok fazla sosyalleştiğinin altını çizen Özkan, velilerin de bu gibi programlardan memnun kaldığını ifade etti.

Özkan, kendilerine bu imkanı verdiği için dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Mega Atılım Derneği Başkanı Çiğdem Bekdemir ise pandemi sürecinde bu tür etkinliklere ara verdiklerini belirterek, normalleşme süreci sonrası ilk organizasyonu İlgi Özel ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri için gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bundan sonra bu gibi etkinlikleri özel eğitim alan öğrenciler için sürdüreceklerini dile getiren Bekdemir, çocukların mutlu olduklarını gördüklerinde kendilerinin mutlu olduğunun sözlerine ekledi.

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Rehabilitasyon Merkezi, Karagöz, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da özel eğitim alan çocuklar Hacivat-Karagöz gösterisiyle eğlendi - Son Dakika


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