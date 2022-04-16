Osman usta ve eşi sandalet yapımını genç kuşaklara aktarmak istiyor - Son Dakika
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Osman usta ve eşi sandalet yapımını genç kuşaklara aktarmak istiyor

16.04.2022 12:25
Osman usta ve eşi sandalet yapımını genç kuşaklara aktarmak istiyor

Muğlalı sandalet ustası Osman Gündoğdu, ustasından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdürmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

Muğlalı sandalet ustası Osman Gündoğdu, ustasından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdürmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

Kurşunlu Caddesi Tarihi Arasta'daki küçük atölyesinde ustasından öğrendiği işi ilk günkü heyecanla devam ettiren Gündoğdu, çırak bulamadığı için yanında yetiştirdiği eşiyle sandalet yapıyor.

Aile işletmelerinde farklı modellerde sandalet üreten Osman Gündoğdu, zanaatını merak ederek ziyaretine gelenleri de atölyesinde ağırlıyor.

Bölgede çekimleri yapılan dizi, sinema filmi ve reklam çekimlerine de ürün satan Gündoğdu, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da sandalet göndermenin mutluluğunu yaşıyor.

Ustasından devraldığı işinin zamana ve teknolojiye yenik düşmesinden endişe duyan Gündoğdu, AA muhabirine, mesleğini devam ettirmek için büyük çaba harcadığını söyledi.

Ustasının yanında 1991'de çırak başladığı mesleğine askerlik görevinin ardında da devam ettiğini ve 2000 yılındaki ekonomik kriz sonrası çalıştığı atölyenin kapanmasıyla işsiz kaldığını anlatan Gündoğdu, 2002'de Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde sadece tadilat üzerine kendi iş yerini açtığını, bir süre sonra da sandalet yapmaya başladığını kaydetti.

Ürünlerin beğenilmesi üzerine eşinin de desteğiyle Muğla merkeze taşındıklarını vurgulayan Gündoğdu, yaptığı sandaletleri Muğla'nın yanı sıra Alanya, Marmaris, Bodrum ve Kuşadası'na sattıklarını söyledi.

Taleplerin hepsini yetiştirme şanslarının olmadığını dile getiren Gündoğdu, "Çırak yok. Arkadan yetişen eleman olmadığı için bizden sonrası yok. Bu sandaletlerin sadece giymesini biliyoruz, nasıl yapıldığını merak bile etmiyoruz. Şimdi iyi ki elimizde bu meslek varmış diyorum." ifadesini kullandı.

"Bir sandalet 54 sefer elden geçiyor"

Sandaletin en kolay tarafının giyilmesi olduğunu belirten Gündoğdu şöyle konuştu:

"Derilerimiz fabrikadan plaka halinde geliyor. Bütün kesimi ve detayları bizim elimizden geçiyor. Bir sandaletin 54 sefer elden geçmesi var. Fiyatlarımızı duydukları zaman 'Çok pahalıymış.' diyorlar. Çok pahalı değil. Öyle diyenler, o sandaleti bir kere yapsa o paraya kendisi satmaz zaten. Bir sandalet iki günümüzü alır. Kalıba koyduktan sonra kuruyup şekil alması lazım. Bunu ıslatmadan kalıba çekseydim şekil almazdı. Sığır derisinin özelliği bu. Islatıp kalıba aldığınız anda o şekilde kalır."

Gündoğdu, ürüne yurt dışından da talep olduğunu, çok sayıda kişinin kendilerine sandaletleri yurt dışında satma talebiyle geldiğini anlattı.

Mesleği kızının devam ettirmesini istediğini aktaran Gündoğdu, çırak bulma şansları olmadığı için eşinden sonra evladını yetiştirdiğini dile getirdi.

Gündoğdu, meslek liseli öğrencilerin yeteneklerine göre, kaybolmaya yüz tutan meslekleri yapan ustaların yanlarına yönlendirilebileceğini sözlerine ekledi.

"Muğla'da tek kadın sandalet ustası ben varım"

Atölyede eşine yardım eden Humayün Gündoğdu da mesleğe eleman bulamadıkları için 2010 yılında eşinin yönlendirmesiyle başladığını dile getirerek "Eşim, 'Manisa'da kadınlar yapıyor, sen de yapabilirsin.' dedi. Öyle başladım. Biraz zorlanıyorum ama yapıyorum." dedi.

İlk başta eşine destek olmak için başladığı meslekte yıllar geçtikçe ustalaştığını anlatan Gündoğdu, "Yurt dışından bile gelen müşterilerimiz var. Muğla'da tek kadın sandalet ustası ben varım. İşimi de severek yapıyorum. Zorla başladım ama seviyorum. Kızım da çok seviyor." diye konuştu.

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Ekonomik Kriz, Sinema Filmi, Gündoğdu, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Osman usta ve eşi sandalet yapımını genç kuşaklara aktarmak istiyor - Son Dakika


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